Le cocotier, un atout sous-exploité

PARIS, le 19 juin 2019. Edouard Fritch a rencontré le président du groupe Daudruy Van Cauwenberghe et fils, acheteur unique de la production d’huile brute de coco de l’huilerie de Tahiti. Ensemble, ils ont réfléchi à la manière de valoriser l’ensemble des produits du cocotier.





Le président du Pays, Edouard Fritch a reçu, mercredi à Paris, le président du groupe Daudruy Van Cauwenberghe et fils, acheteur unique de la production d’huile brute de coco de l’huilerie de Tahiti. Ils ont évoqué les moyens de valoriser l’ensemble des produits du cocotier.



« Cette réunion eu lieu à l’initiative du président Edouard Fritch. Nous avons souhaité rencontrer Monsieur Dominique Daudruy car il était important pour nous de voir quels pouvaient être les développements possibles de la filière », indique Tearii Alpha, ministre de l’Economie verte.



En Polynésie, depuis vingt ans, la production s’établit en moyenne à 12 000 tonnes de coprah annuellement. Cette huile est ensuite raffinée par le groupe de raffinage d’huile végétale et animale Daudruy Van Cauwenberghe situé à Dunkerque. La Polynésie ne représente qu’un pour cent de sa production.



Valoriser le cocotier

« Le gouvernement souhaite continuer à soutenir le coprah. C’est une filière qui est très soutenue par les subventions publiques polynésiennes. Cela permet d’acheter un coprah à un prix plus élevé en Polynésie que celui proposé par le marché international. Ce n’est pas un non-sens économique pour nous mais une façon de favoriser le maintien des populations polynésiennes dans les archipels éloignés de l’île de Tahiti », rappelle Tearii Alpha.



Le ministre de l’Economie verte a souligné qu’il était essentiel désormais de chercher à « valoriser autrement les produits du cocotier. Le cocotier ce n’est pas que la noix de coco, c’est aussi le tronc de cocotier, l’eau de coco aux vertus et goûts extraordinaires, le lait de coco, l’huile de coco vierge, la bourre de coco et sa fibre, la coquille, la noix de coco. Nous cherchons donc avec Monsieur Daudruy, industriel reconnu dans ce secteur en France et en Europe, à trouver des solutions de valorisation du cocotier. Aujourd’hui nous avons parlé de coprah, nous espérons que dans quelques années nous aurons réussi la transformation de cette filière coprah en filière du cocotier en Polynésie française ».