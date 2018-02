Le coach des gymnastes sacrées aux JO-2012 visé par une enquête criminelle

Chicago, Etats-Unis | AFP | mercredi 06/02/2018 - L'entraîneur John Geddert, qui a conduit les gymnastes américaines à la médaille d'or aux JO de Londres, est visé par une enquête criminelle dans la foulée des condamnations de l'ancien médecin de l'équipe, Larry Nassar, coupable d'avoir agressé sexuellement des centaines de sportives.



Une enquête criminelle est ouverte contre John Geddert dans le comté d'Eaton, dans le Michigan, où le célèbre entraîneur possède un centre d'entraînement, a affirmé le bureau du shérif.



"Des gens se sont manifestés et notre enquête est en cours", a expliqué mardi à l'AFP Jerri Nesbitt, la porte-parole du shérif, sans donner plus de détails.



Les liens personnels et professionnels qui unissaient Larry Nassar à John Geddert avaient récemment attiré l'attention sur ce dernier, qui était l'entraîneur personnel de la championne olympique Jordyn Wieber. Il a aussi été l'entraîneur principal des Américaines durant les JO de Londres en 2012, où Jordyn Wieber et ses coéquipières ont remporté la médaille d'or par équipe.



Plusieurs victimes de Larry Nassar, qui agressait sexuellement les athlètes - souvent mineures - sous couvert de traitements médicaux, reprochent à John Geddert de les avoir forcées à des consultations avec le médecin.



Certaines gymnastes ont même affirmé avoir subi des abus physiques et verbaux de la part de John Geddert.



Amy Preston, la mère d'une des victimes de Larry Nassar qui s'entraînait au club Twistars de John Geddert, avait ainsi déclaré lors d'un des procès du médecin que sa fille avait subi la violence psychologique de l'entraîneur. Larry Nassar s'était alors servi de cette souffrance pour obtenir la confiance de la jeune fille.



"John Geddert se comportait aussi brutalement qu'on le dit, et Larry était aussi gentil qu'on le dit. Cela c'est révélé être une combinaison particulièrement fatale et toxique", avait déclaré Mme Preston.



La fédération américaine de gymnastique a suspendu John Geddert il y a deux semaines, quelques heures avant que l'entraîneur annonce prendre sa retraite.



Larry Nassar, qui a agressé sexuellement au moins 265 victimes identifiées durant deux décennies, a été condamné dans trois procès distincts et les peines cumulées représentent au moins 140 années de prison.



nov/faa/leo