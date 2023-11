Le co-fondateur d'Apple Steve Wozniak hospitalisé à Mexico

Mexico, Mexique | AFP | jeudi 08/11/2023 - Steve Wozniak, le co-fondateur d'Apple, a été hospitalisé après un accident vasculaire cérébral présumé à Mexico où il devait s'exprimer mercredi lors d'un forum économique international, ont rapporté des médias mexicains et américains.



M. Wozniak, 73 ans, figurait parmi les orateurs prévus au World Business Forum 2023 mais a été hospitalisé après s'être évanoui juste avant de participer à l'événement, a rapporté CNN en citant une source non identifiée parmi les organisateurs du forum.



La télévision américaine n'a pas fourni de détails sur son état de santé.



Selon le site d'informations américain TMZ, il a dit à son épouse"se sentir bizarre".



"Plusieurs personnes de l'équipe de Steve viennent des Etats-Unis dans un jet privé pour s'assurer de ce qui s'est passé et le prendre pour qu'il reçoive un traitement si nécessaire", rapporte TMZ en espagnol.



Selon des médias mexicains, dont la chaîne de télévision Televisa et le quotidien El Universal, M. Wozniak a eu une attaque et se trouve dans un hôpital privé dans un état "stable".



Steve Wozniak avait fondé Apple Computer Inc. en 1976 avec Steve Jobs, décédé en 2011. Selon le quotidien El Financiero, il devait s'exprimer durant le forum sur son travail avec Steve Jobs ainsi que sur les risques présentés par la technologie y compris en matière d'intelligence artificielle et de cryptomonnaies, selon le site du forum.