Le cirque de Samoa de retour à Tahiti

TAHITI, le 23 janvier 2022 - The Magic Circus of Samoa revient au fenua avec des représentations annoncées pour le mois de mars à Tahiti. Le dernier passage de Bruno Loyal et sa troupe remonte à 2019. Cette année-là Moorea, Huahine, Raiatea et Tahiti avaient accueilli tour à tour les artistes circassiens.



Bruno Loyal et sa troupe sont actuellement à Samoa. Mais ils sont sur le départ. The Magic Circus of Samoa, en coproduction avec SA Productions, viennent d’annoncer qu’une série de représentations seront données en mars à Tahiti. Deux informations sont à retenir à propos des shows, d’abord et pour la première fois, la tente sera climatisée. Ensuite, parmi la troupe se trouve Edward Nino. Un “danseur incroyable” présenté comme le “plus petit du monde” avec ses 26 centimètres de haut.



Plus qu’un cirque, une famille



Bruno Loyal orchestre The Magic Circus depuis plus de 30 ans. Plus qu’une troupe de circassiens, il guide une famille qui s’occupe elle-même des décors, des costumes, de la mise en scène ou de la création des numéros et qui voyage partout dans le monde : l’île Maurice, les Seychelles, les îles Tonga, Hawaii…

Chez les Loyal, le cirque est une histoire de famille. Le grand-père, le père et la mère de Bruno étaient déjà circassiens. Bruno Loyal est né dans un cirque. C’est lors d’une tournée dans les îles du Pacifique qu’il est tombé sous le charme des îles Samoa. Il a décidé de s’y poser et de former ceux qui le souhaitent aux arts du cirque. L’équipe est ainsi constituée en majorité de Polynésiens. Au fur et à mesure des tournées, des artistes du Brésil, d’Afrique du Sud ont rejoint la troupe. Neuf nationalités sont actuellement représentées.



Sultan Kosën, 2,51 mètres



Ce n’est pas la première fois que le cirque présentera ses numéros au fenua. The Magic Cirus of Samoa est déjà venu en 2013 avec, comme vedette : Sultan Kosën, l’homme considéré par le Guiness des records comme le plus grand du monde. Originaire de Turquie, il mesure 2,51 mètres.



En 2019, le cirque samoan avait donné des représentations à Moorea, Huahine, Raiatea et Tahiti. Le public avait pu contempler des équilibristes, des contorsionnistes, des acrobates, des jongleurs, des clowns, des magiciens, des cracheurs de feu, des danseurs traditionnels…



Pour l’heure, le programme n’est pas détaillé, de même que les îles qui seront visitées, ni le site choisi à Tahiti pour ériger le chapiteau.



Contacts



