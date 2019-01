Le cimetière communal de Faa'a se refait une beauté

FAA'A, le 19 janvier 2018 - Intitulé "Te Ea Nui", le cimetière communal de Faa'a est en cours de réaménagement. L'objectif est de sécuriser le site, les concessions et le public. Près de 12,5 millions de francs ont été investis par la municipalité pour ce projet. Le chantier devrait durer deux mois.



Le cimetière communal de Faa'a doit être mieux sécurisé, pour mettre fin aux dégradations des structures. Et pour atteindre cet objectif, il était important pour la municipalité de réhabiliter ce site, en y limitant l'accès.



Le chantier a donc démarré lundi dernier et il devrait durer près de deux mois.



Il est prévu d'installer de nouveaux portails, de construire une clôture en béton armé avec des grillages ou encore d'aménager des talus.



Pour ce chantier, la commune de Faa'a a investi près de 12,5 millions de francs.



" Le cimetière restera ouvert au public sauf les zones en travaux. Compte tenu de la nature du chantier et pour des raisons de sécurité et de commodité de passage, l'entreprise installera des barrières de sécurité. L'accès ne sera autorisé qu'au personnel de la commune et employés de l'entreprise effectuant les travaux autorisés ", indique un communiqué.