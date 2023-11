Le cimetière communal de Faa’a passé au scanner

Tahiti, le 12 novembre 2023 - La commune de Faa’a poursuit ses travaux de gestion de l’espace au cimetière Te ‘Ea Nui afin de pouvoir y accorder de nouvelles concessions.



Les travaux de gestion de l’espace au cimetière Te ‘Ea Nui afin de pourvoir y accorder de nouvelles concessions ont une fois de plus nécessité sa fermeture pour une opération de photogrammétrie réalisée mercredi dernier. Ainsi, à l’aide d’un drone, des milliers de photos ont été prises permettant d’obtenir des images atteignant une précision au centimètre près. Toutes les conditions – météo et les tombes encore fleuries – étaient réunies pour mener ce projet. Ces clichés permettront de cibler les espaces vides entre les tombes. Ces interstices appartiennent au domaine public, donc à la commune qui pourra les exploiter selon leur taille.



En cas de découverte d'un défunt en terrain inconnu, la procédure d’exhumation régie par les textes du CGCT sera appliquée, explique Vatea Heller, chef du service cimetière. “Grâce à cette prise de photos, on pourra situer précisément l’endroit où le corps a été exhumé. Cela nous permet d’avoir une traçabilité. Si, à l’avenir, les familles venaient à se faire connaître, la date et le lieu exact, où les restes ont été déterrés, seront inscrits sur le reliquaire.”



Il ajoute : “En parallèle, nous lançons la récupération des tombes. Pour cela, il faut recenser l’ensemble des tombes. Aujourd’hui, il reste 40% des tombes qui ne sont pas renseignées. Certaines tombes n’ont pas de nom, on n’arrive pas à savoir qui est à l’intérieur, qui est le concessionnaire et ces tombes-là vont faire l’objet d’une récupération par la mairie.”



Ces informations inhérentes seront consignées dans un registre tenu par le service cimetière. La commune recommande aux familles du propriétaire d’une concession funéraire de se faire connaître auprès du service cimetière, situé à Vaitea au cimetière Te ‘Ea Nui.