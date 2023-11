Le choc au sommet Vénus-Tefana conclu par un match nul

Tahiti, le 5 novembre 2023 - L’affiche phare de la 7e journée du Championnat de Ligue 1 a opposé Vénus, le leader, à son dauphin Tefana, vendredi soir à Mahina. Les deux équipes se sont quittées sur un nul (2-2) au terme d’un très bon match. Vénus conserve sa place de leader.



Tefana s’est en partie relancé après son faux pas (1-2) de la semaine précédente contre Central. Les joueurs de Sébastien Labayen ont en effet obtenu un match nul plutôt satisfaisant, vendredi sur le terrain de Mahina, face à une équipe de Vénus qui lui avait pris sa place de leader. Les deux équipes ont fait honneur à leur rang dans le haut du classement en produisant un match intense et indécis jusqu’au bout. Pas de round d’observation, la rencontre étant amorcée d’entrée sous le signe de l’offensive et avec un rythme soutenu, le ballon allant d’un camp à l’autre.



La première grosse occasion était à mettre à l‘actif de Tefana à la 9e minute lorsque Tauatua Lucas se présentait devant Tamatiti Patia, mais la frappe trop molle de l’attaquant de Tefana était captée sans problème par le portier de Vénus. À la 16e minute, c’était au tour de Teaonui Tehau de se procurer une opportunité de but sur une tête à bout portant qui était repoussée par un arrêt réflexe du pied de Teave Teamotuaitau, le gardien de Tefana. Mais c’est bien l‘équipe de Faa’a, avec un Eddy Kaspard intenable en phase offensive, qui se montrait la plus dangereuse, Vénus paraissant un peu en souffrance à ce moment de la partie. Et lorsque Tauatua Lucas ouvrait le score (1-0) sur un pénalty sanctionnant une faute sur François Mu à la 31e minute, l’avantage de Tefana était alors justifié. Mais Vénus se reprenait rapidement et semblait à son tour prendre la direction du match. Les bleus revenaient à la marque à la 40e minute sur un centre-tir de Roonui Tehau à la suite d’un corner joué à deux, le ballon terminant dans la lucarne de Teave Teamotuaitau au premier poteau (1-1).



Les deux équipes soufflaient ensuite un peu jusqu’au repos. Mais dès la reprise, ça repartait sur un rythme élevé, le score évoluant dès la 48e minute. Sur un long centre aérien, Teave Teamotuaitau récupérait le ballon et dégageait loin au pied. Eddy Kaspart était à la réception et lançait Tauatua Lucas qui s’en allait battre Tamatiti Patia pour signer un doublé (2-1). Le match gagnait encore en intensité car Vénus poussait pour revenir à la marque et Tefana répondait du tac au tac en contre-attaque. Eddy Kaspard pensait bien alourdir le score en faveur de Tefana sur un but de la tête à la 65e minute, mais il était signalé hors-jeu. Et c’est finalement Vénus qui agrémentait le tableau d’affichage (2-2) à la 88e minute sur un pénalty de Teanui Tehau sanctionnant une main de Klaid Leon dans sa surface. Sur l’ensemble du match, le score apparaissait logique entre deux équipes qui ont régalé le public et les observateurs.



Huit buts pour Roonui Tinirauarii (Dragon), sept pour Makalu Xowi (Central)



Dans la rencontre à suivre, vendredi soir à Mahina, Central a nettement battu (7-0) l’Olympic Mahina. Le match a été marqué par un exploit personnel de Malaku Xowi qui a marqué les sept buts de Central. Le Calédonien s’était déjà distingué la semaine précédente en marquant les deux buts de Central qui avaient provoqué la première défaite (1-2) de Tefana. Mais Roonui Tinirauarii a fait encore mieux vendredi soir au stade Pater en signant huit des quatorze buts marqués par Central face à Papenoo. Dans le match précédent, Pueu a logiquement et largement pris la mesure des Jeunes Tahitiens en s’imposant 4-1, la différence se faisant toutefois en fin de match, les deux équipes étant encore à égalité (1-1) à la 75e minute.



Début de match à sensation du côté de Punaruu, Taiarapu menant 2-0 (Tufariura 1re, Tehahe 3e) après seulement trois minutes de jeu. Mais en un quart d’heure, Tamarii Punaruu a repris les commandes au score grâce à Ariinui Ariioehau (11e) et Sake Wathiepel (13e et 18e). Moeterauri Rohi donnait un peu plus d’ampleur à la victoire (4-2) de Tamarii Punaruu en fin de match.



En clôture de la 6e journée de Ligue 1, Pirae est allé s’imposer (2-0) samedi à Moorea face à Temanava avec des buts de Ariiura Labaste (36e) et Matatia Paama (51e). Rappelons que Pirae se déplacera prochainement en France pour y disputer le 7e tour de la Coupe de France le dimanche 19 novembre à Saint-Mesmin dans le département de l’Aube face au FC Saint-Meziery, formation de Régionale 1 (sixième division nationale), un niveau qui semble à la portée de Pirae.



Après sept journées, il se confirme que l’on assiste bien à un championnat de Ligue 1 à deux vitesses avec sept clubs en course pour les six places de play-offs en deuxième partie de saison, les cinq autres clubs semblant déjà condamnés à jouer les play-downs. On aura encore droit à un choc lors de la 8e journée avec Dragon-Vénus vendredi à Pater, l’affiche Punaruu-Central au stade de Punaruu vendredi s’annonçant aussi attractive entre deux clubs qui veulent renforcer leur position dans le Top 6.