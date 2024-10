Le chef Thierry Marx en Polynésie

Tahiti, le 16 octobre 2024 - Le chef multi-étoilé Thierry Marx sera en Polynésie française du 21 au 27 octobre prochains à l’invitation de Moetai Brotherson. Lors de son séjour, le Campus des métiers et des qualifications (CMQP) organise un programme destiné aussi bien aux scolaires, qu’aux professionnels et au grand public.



Thierry Marx, homme d'affaires et chef cuisinier français, dirige onze écoles de cuisine, et supervise deux restaurants, “Madame Brasserie” sur la Tour Eiffel, et le “Sur Mesure” au Palace Le Mandarin Oriental. Président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, il sera au Fenua pour une semaine prochainement.



À cette occasion, le Campus des métiers et des qualifications (CMQP), organise un événement qui sera placé sous l’angle “de l’excellence, de l’engagement social et environnemental ou encore du patrimoine alimentaire local”, explique un communiqué de presse arrivé aux rédactions ce lundi.



Deux personnalités l’accompagneront : Raphaël Haumont, chimiste culinaire, et Mathilde L’Ecotais, artiste plasticienne culinaire. Ensemble, il se rendront le 21 octobre à Mahina, pour échanger autour du projet de construction de village inclusif ainsi qu’au centre Te Vai-ete pour échanger avec les 12 stagiaires encadrés par le Père Christophe.



Le lendemain, c’est l’école hôtelière qui les accueillera avec une master class organisée avant de se rendre dans une école primaire de Faa’a.



Deux conférences seront aussi organisées le 23 octobre sur “l’excellence et la réussite dans la restauration” et sur “le tourisme durable et inclusif”. Le 24 octobre, les chefs feront le tour de l’île avec la Chambre de l’agriculture à la découverte des produits locaux. Enfin, ils seront présents à l’occasion de l’organisation du Te kai 2024, consacré aux métiers du tourisme et de l’art culinaire à la présidence, avant de conclure, le 27 octobre, avec la constitution d’un “plat signature” concocté avec le chef Teao Maiarii pour lancer la stratégie d’un “tourisme gourmet”.



Le Te kai, c’est quoi ? Pour la première fois, le Pays organise la journée des métiers du tourisme et de l’art culinaire polynésien. L’idée est de promouvoir une “signature polynésienne” de la terre-mer, à l’assiette et faire voyager les papilles des Marquises aux Australes.



Cette journée a pour vocation de “faire bouger les lignes du secteur de la restauration” pour attirer de nouveaux talents polynésiens dans ces filières gastronomiques ou réorienter les adultes en souhait de reconversion professionnelle.



Le matin, de 8 heures à 12h15, 800 élèves des établissements scolaires seront accueillis à la présidence. L’après-midi sera consacrée aux professionnels et au grand public avec des débats et une master class autour du chocolat 100% local.



Mercredi 16 Octobre 2024