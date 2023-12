Le chargeur universel obligatoire en France, à partir du 28 décembre 2024

Paris, France | AFP | jeudi 28/12/2023 - D'ici à un an, les smartphones, tablettes et autres petits appareils électroniques vendus en France devront tous avoir le même chargeur, conformément à une décision européenne qui entrera en vigueur le 28 décembre 2024, selon un décret publié jeudi au Journal Officiel.



Selon le décret, c'est l'Agence nationale des fréquences qui sera chargée de contrôler "la mise sur le marché d'équipements radioélectriques compatibles avec les exigences propres au chargeur universel".



Après un vote plébiscite des eurodéputés à Strasbourg en octobre 2022, le port de type USB-C devra devenir l'unique chargeur pour les appareils électroniques portables vendus dans l'UE d'ici à l'automne 2024, au grand dam du géant américain Apple qui possède jusqu'à maintenant son propre standard.



"Les entreprises devront, par ailleurs, proposer aux consommateurs une vente séparée de l’appareil et du chargeur et l’indiquer grâce à un pictogramme", avait précisé mardi le ministère français de l'Economie.



Cette législation pionnière dans le monde va s'imposer pour les téléphones mobiles, les tablettes, les liseuses électroniques, les casques, les appareils photo numériques, les écouteurs sans fil, les consoles de jeux vidéo portables, les GPS, les claviers et souris d'ordinateurs, ainsi que les enceintes portatives. Et ce, quel que soit leur fabricant.



Pour les ordinateurs portables, la date d'entrée en vigueur est le 26 avril 2026, a indiqué Bercy.



Alors qu'il en existait encore une trentaine de modèles différents il y a une dizaine d'années, le nombre de types de chargeurs existants pour les nouveaux appareils électroniques s'est déjà fortement réduit.



Ils sont désormais au nombre de trois: le connecteur Micro USB qui a longtemps équipé la majorité des téléphones, l'USB-C, une connexion plus récente, et la technologie de chargement Lightning d'Apple.



"Grâce à cette mesure, ce sont 11.000 tonnes de déchets électroniques qui seront évités chaque année selon la Commission européenne, une avancée concrète pour réduire l'empreinte environnementale de l'Europe", a souligné jeudi Bercy.