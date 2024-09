Le chantier maritime se prépare à Faratea

Tahiti, le 25 septembre 2024 – Dans le cadre des travaux d’aménagement de la zone biomarine Aruhotu, l’installation de deux conduites sous-marines de captage de 700 mètres et de deux conduites de rejet de 250 mètres sera lancée avant la fin de l’année.





Financés par le Pays pour un montant de 3,6 milliards de francs, les travaux d’aménagement des 33 hectares de la future zone biomarine Aruhotu se poursuivent. Lancés en décembre 2023 avec le défrichage et le terrassement, ils ont pour vocation d’aboutir à la livraison de huit parcelles et deux zones techniques autour de mi-2025.



Entre le quai de Faratea et le site en lui-même, du matériel, des containers et des grues sont désormais visibles, annonçant le lancement de la prochaine phase du chantier du pôle aquacole. “Ce sont les travaux maritimes qui vont démarrer progressivement”, confirme Camille Grosjean, ingénieure en charge du projet de la zone biomarine à la Direction des ressources marines (DRM), en lien avec G2P pour la maîtrise d’ouvrage déléguée. “Les entreprises ont réceptionné les matériaux pour procéder à la mise en place des canalisations pour le captage et le rejet d’eau de mer”, poursuit la référente. Les travaux maritimes ont été attribués à GL Constructions. D’autres entreprises sont mobilisées, notamment en matière de génie civil pour assurer la connexion entre les infrastructures terrestres et maritimes.



Deux zones techniques

L’installation sous-marine des premières conduites devrait intervenir entre fin novembre et début décembre, au départ des deux zones techniques. “Sur chaque zone, il y aura une conduite de captage de 700 mètres de long et une conduite de rejet de 250 mètres, environ”, explique Camille Grosjean. La première conduite affichera une profondeur de 30 mètres, tandis que la seconde se situera à 10 mètres de la surface.



La durée totale de ces travaux maritimes est estimée entre 6 et 8 mois, l’objectif étant ensuite de permettre aux porteurs de projets privés sélectionnés de pouvoir procéder à leurs propres aménagements, d’ici fin 2025. À ce stade, le lancement des différentes productions aquacoles (crevettes, rori, huîtres, bénitiers, etc.) serait envisagé à l’horizon 2027-2028.



À noter que l’implantation d’une zone de chantier sur le quai de Faratea n’est pas sans incidence sur le récent projet d’escale du Apetahi Express à la Presqu’île. Les deux sociétés concernées seraient déjà en lien pour tenter de cohabiter.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mercredi 25 Septembre 2024 à 19:31 | Lu 433 fois