Le chanteur Kendji Girac hospitalisé après une blessure par balle

Bordeaux, France | AFP | lundi 22/04/2024 - Le chanteur à succès Kendji Girac a été blessé par balle au thorax lundi matin dans les Landes dans des circonstances encore floues, avant d'être hospitalisé près de Bordeaux où ses proches sont arrivés, a-t-on appris de sources proches de l'enquête.



Le chanteur de 27 ans aurait indiqué aux secours avoir acheté l'arme, un Colt 45, dans une brocante et s'être blessé en la manipulant, a déclaré à l'AFP une autre source proche du dossier.



Une arme du même modèle a été retrouvée sans chargeur dans un buisson près de l'aire d'accueil des gens du voyage de Biscarrosse où il se trouvait cette nuit, a indiqué une autre source proche de l'enquête.



Les gendarmes, qui n'ont pas encore entendu le chanteur, n'écartent cependant aucune piste, selon une source proche des investigations.



Le parquet de Mont-de-Marsan a indiqué lundi matin qu'il ne pouvait "pour le moment" fournir "aucune information" sur cette affaire.



Une vingtaine de gendarmes de la compagnie de la commune voisine de Parentis-en-Born, de la cellule d'identification criminelle et de la section de recherche de Pau, chargée de l'enquête, sont à pied d'oeuvre.



Des gendarmes ont sécurisé toute la matinée l'entrée de l'aire d'accueil de Biscarrosse, sur le littoral atlantique, avant de quitter les lieux en début d'après-midi, a constaté une journaliste de l'AFP.



Quelques enfants sortent par curiosité, deux adolescents jouent au ballon, un autre fait le tour du camp sur une trottinette électrique et propose une bouteille d'eau aux gendarmes.



"Pas un règlement de comptes"



"Ce n'est pas un règlement de comptes, c'est un accident. Il a joué avec le truc et bam", affirme à l'AFP Emilio, un sexagénaire qui se présente comme son oncle.



"On jouait de la guitare, tranquilles. Un accident ça arrive n'importe quand, à n'importe quelle heure", ajoute-t-il en évoquant une soirée la veille, précisant que la "seule personne qui peut dire où est le pistolet c'est lui (Kendji, ndlr)".



Vers 05H30 lundi, les gendarmes ont été appelés pour un homme grièvement blessé par balle. Quand ils sont arrivés sur place, le chanteur avait déjà été évacué par la route en direction de l'hôpital Haut-Lévêque à Pessac, au sud-ouest de Bordeaux, à une heure de distance environ.



Un journaliste de l'AFP a pu apercevoir devant l'établissement des membres de sa famille, dont sa mère, qui ne souhaitent pas s'exprimer.



Des sources proches de l'enquête et les pompiers des Landes indiquent que le pronostic vital du chanteur n'a jamais été engagé, contrairement à ce que déclaraient de premières sources proches du dossier. Il était conscient au moment de son transport, selon les pompiers, qui ont évoqué "une plaie grave".



À Biscarrosse depuis plusieurs jours



Kendji Girac était présent à Biscarrosse depuis plusieurs jours, précise une source proche de la mairie.



Le camp où se sont déroulés les faits, investi par la communauté des gens du voyage, est situé sur la départementale D652, sur la route de Parentis-en-Born. Cette aire d'accueil n'est pas connue pour des faits récents de violence, selon cette même source.



Originaire de Périgueux (Dordogne), Kendji Maillé, de son vrai nom, est né dans une famille d'origine gitane catalane il y a 27 ans.



"Nous souhaitons un prompt rétablissement à @GIRACKENDJI enfant de #Bergerac", a écrit sur X la ville de Bergerac où il a aussi des attaches.



Le chanteur a été rendu célèbre "un peu par accident", selon ses termes, lorsqu'en août 2013 son oncle a publié une vidéo dans laquelle il reprend à la guitare le tube de Gims, "Bella".



Il a ensuite remporté l'émission The Voice en 2014 et vendu des millions de disques, porté notamment par ses hits "Color Gitano" ou "Andalouse", vus des centaines de millions de fois sur YouTube.



En parallèle de son cinquième album, paru en 2022 et intitulé "L'école de la vie", Kendji Girac a également participé aux tournées des Enfoirés, dont il est devenu l'un des piliers.