

Le championnat de Polynésie du semi-marathon s’est joué au sprint

Tahiti, le 20 septembre 2026 - Près d’une centaine de coureurs ont participé, ce dimanche, au semi-marathon de la Fédération d'athlétisme de Polynésie française. Cyril Vincent-Viry a triomphé au bout du sprint devant Damien Troquenet sur la ligne d’arrivée installée au motu Ovini de Papeari tandis que Sophie Bouchonnet s’est imposée chez les hine.



Il a fallu attendre la longue dernière ligne droite qui menait les athlètes vers la pointe du motu Ovini pour découvrir le nom du vainqueur. Car au bout des 21 kilomètres du semi-marathon de la Fédération d’athlétisme de Polynésie française ainsi qu’un peu plus de 1 heure et 13 minutes d’efforts, Cyril Vincent-Viry a devancé de seulement un cheveu son poursuivant Damien Troquenet. Plus précisément de deux secondes sur la ligne d’arrivée.



“On a couru à deux avec Damien du début jusqu’à la fin” Un aboutissement pas forcément attendu pour le lauréat qui vient d’arriver au Fenua et disputait sa première course à Tahiti : “Ça a été une course sympa. L’avantage c’est qu’on a couru à deux avec Damien du début jusqu’à la fin. On a eu de la chance avec la météo et le cadre du parcours avec le lieu de départ et d’arrivée au motu est réussi”, sourit Cyril Vincent-Viry aux côtés de sa famille.



Son dauphin, Damien Troquenet, récent vainqueur de la Transtahitienne, peut se consoler avec le titre de champion de Polynésie puisque le lauréat de l’épreuve évolue habituellement en Métropole. Le podium de l’édition est complété par Cédric Wane qui a terminé à près de trois minutes du duo de tête. Les pensionnaires de Tefana ont, quant à eux, réalisé un joli tir groupé en plaçant trois coureurs dans le Top 7 au classement (Tereva Tapatoa, Tehoarii Tapatoa et Eddy Pang-Fat).





Un titre au goût amer Du côté des hine, Sophie Bouchonnet a ajouté un nouveau titre à son palmarès déjà bien fourni. L’athlète de Central Sport a bouclé le parcours en un peu moins de 1 heure et 35 minutes. Malgré sa victoire, la quadragénaire n’est pas satisfaite de son chrono : “Je visais mieux et je sais que je peux faire beaucoup mieux comme dans le cadre de ma préparation au marathon de Nouvelle-Zélande qui se déroulera en novembre. Je ne pense pas que j’aurais dû gagner puisqu’une autre athlète était largement devant moi, mais elle a eu une grosse défaillance”, explique la nouvelle championne de Polynésie.



Margot Du Peuty et Revanui Puravet-Buillard ont terminé respectivement à la deuxième et troisième place aux alentours de 1 heure et 40 minutes de course. Au total, 85 coureurs, éparpillés tout au long du parcours, sont parvenus à boucler la course.





Résultats Podium masculin



1er Cyril Vincent-Viry 1h13’09”



2e Damien Troquenet 1h13’11”



3e Cédric Wane 1h17’51”



Podium féminin



1re Sophie Bouchonnet 1h34’56”



2e Margot Du Peuty 1h38’56”



3e Revanui Puravet-Buillard 1h’41’22”





Rédigé par Valentin Fleury le Dimanche 20 Septembre 2026 à 18:30 | Lu 399 fois



