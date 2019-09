Le championnat a commencé

La troisième rencontre du week-end a opposé l’AS Jeunes Tahitiens (JT) à Tefana, affaibli à l’intersaison par plusieurs départs de joueurs cadres. A la 23e, l’excellent n°10 William Voirin accélère au centre puis décale vers Yann Vivi sur l’aile gauche qui centre pour Hugo Boube, qui marque : 1-0 pour JT. Une dizaine de minutes plus tard (34’), William Voirin fait un festival de dribles dans la surface et assène le but du 2-0 pour JT.



Tefana ne se laisse pas faire, le n°11 Farearii Tuteina, un des jeunes éléments les plus prometteurs de l’équipe, centre en force devant le but. Benoit Mathon est un peu en retard mais Manutea Taae reprend la balle et marque. 2-1 pour JT juste avant la pause. Au retour du vestiaire (46e), Benson Manarii, joueur de JT lui aussi très en vue lors de ce match, ose un retourné acrobatique, le gardien de Tefana est sauvé par sa barre transversale.



JT prend son temps, fait des fautes… mais c’est encore JT qui se crée une belle occasion contre le cours du jeu. A la 69e une fois de plus après du bon travail de Yann Vivi, William Voirin mystifie la défense avec ses dribbles et marque, aidé par le poteau (3-1 pour JT). Piqué au vif, Tefana riposte immédiatement grâce à Benoit Mathon. A la 78e, Mikael Roche est contraint de sortir de sa surface face à Benoit Mathon et arrête la balle de la main : il prend un carton rouge. JT, en infériorité numérique et sans son n°10 qui a été remplacé, encaisse finalement un troisième but avant la fin de ce match à rebondissements (3-3).