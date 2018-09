Le centre des Australes toujours en vigilance orange

TUBUAI, le 5 septembre 2018 - Des vents dépassant les 100 km/h et une houle déchainée, les îles de Tubuai et Raivavae sont en alerte. Sur le reste de l'archipel des Australes, la vigilance est aussi recommandée. Un marin pêcheur à bord d'un thonier a d'ailleurs été évacué sur Tubuai, après avoir eu les côtes cassées dues à la forte houle.



Un marin pêcheur âgé de 37 ans s'est retrouvé en mauvaise posture à bord de son thonier. " On nous a dit que ses côtes ont percuté de plein fouet les bouées présentes à bord du bateau actuellement en campagne de pêche aux Australes ", relate Henere Tehetia, chef des sapeurs-pompiers de Tubuai.



Le blessé a donc été pris en charge par les équipes médicales sur place. Il devrait être rapatrié sur Tahiti, vendredi.



Depuis mardi, les îles de Tubuai et Raivavae ont été placées en vigilance orange pour avis de vents violents pouvant atteindre les 110 km/h, la houle peut également atteindre les 5 à 6 mètres. Le reste de l'archipel a été placé en vigilance jaune.



Un mauvais temps qui devrait encore durer ce jeudi.



Au Sud et à l'Ouest des Tuamotu ainsi qu'aux Gambier, restez vigilants. Les vents pourraient atteindre les 80 km/h, " la mer sera généralement agitée au Nord et forte au Sud avec des creux de 4 mètres ", indique la station de Faa'a.



Voici quelques recommandations à prendre en compte :

- limiter les déplacements au strict nécessaire ;

- mettre à l'abri les élèves lors des récréations ;

- faire preuve de prudence en bord de mer ;

- attacher ou fixer solidement les objets ou éléments de structures pouvant être arrachés ou emportés ;

- signaler toute chute d'arbre ou de fils électriques. Dans ce cas, ne pas s'en approcher et tenir les curieux à distance.

- renforcer les amarres des embarcations ;



Simultanément, Météo France a diffusé un bulletin météorologique spécial (BMS) Marine pour mer forte à très forte qui appelle à faire preuve de prudence en mer.



Si vous avez connaissance d’une difficulté ou d’une situation de détresse, le bon réflexe est d’appeler les sapeurs-pompiers en composant le 18 en cas d’urgence à terre, ou le JRCC Tahiti en composant le 16 pour un sauvetage en mer.