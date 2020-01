Le casting éclectique de la liste de Sanquer à Mahina

TAHITI, le 18 janvier 2020 - Nicole Sanquer a présenté ce samedi matin sa liste sans étiquette « Tamarii Mahina A Tu » pour les prochaines municipales, qui auront lieu les 15 et 22 mars prochain. Avec un programme très pragmatique et basé sur la proximité, la députée de la seconde circonscription espère bien remporter la mairie de Mahina avec l’aide de ses 32 colistiers aux profils très différents.



La député Nicole Sanquer a présenté ce samedi matin les noms et les visages de ses 32 équipiers prêts à se « battre » avec elle pour remporter la mairie de Mahina, face notamment à l’actuel maire Tapura, Damas Teuira.

Sur sa liste « Tamarii Mahina A Tu », qui signifie « levons-nous pour Mahina », la député de Tahiti a choisi 16 femmes et 16 hommes, aux vies et aux parcours très différents. « Il n’y a pas d’hommes politiques sur ma liste, mais seulement des personnes de Mahina, qui veulent servir et s’investir pour leur commune », a insisté d’emblée Nicole Sanquer, qui siégeant comme non inscrite à l’assemblée de Polynésie, a choisi de partir sans étiquette politique pour ces élections.