Le cas du violeur présumé de Taravao renvoyé au 3 janvier

Tahiti, le 27 décembre 2022 – L'homme qui avait été accusé de viol par une touriste américaine le 16 décembre avait été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire à l'issue de sa garde à vue. Le parquet avait ensuite fait appel de cette décision pour obtenir son placement en détention provisoire. Le dossier, qui devait être étudié mardi matin devant la chambre de l'instruction, a été renvoyé au 3 janvier.



Le cas du violeur présumé de Taravao va de nouveau être étudié par la chambre de l'instruction, mardi prochain. À l'issue de 48 heures de garde à vue le 18 décembre dernier, l'homme avait été mis en examen pour viol et placé sous contrôle judiciaire. Le parquet avait alors fait appel de cette décision du juge des libertés et de la détention. La chambre de l'instruction, qui devait se prononcer mardi sur le maintien du contrôle judiciaire ou le placement en détention provisoire de l'intéressé, a renvoyé l'affaire au 3 janvier. Notons qu'une confrontation est prévue ce mardi après-midi entre le mis en examen et la plaignante.



Dans cette affaire, la plaignante est une touriste américaine de 36 ans, qui accuse l'homme de 29 ans de l'avoir violée à plusieurs reprises. Ce vendredi-là, en fin d'après-midi, alors qu'elle cherchait son chemin, elle aurait accepté la proposition du jeune homme de l'accompagner en scooter où elle le souhaitait. Au lieu de cela, il l'aurait conduite dans une maison abandonnée où il l'aurait agressée avant de prendre la fuite.