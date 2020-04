Le carburant va baisser de 10 Fcfp le 1er mai

Tahiti, le 29 avril 2020 – Le conseil des ministres a acté mercredi la baisse de 10 Fcfp du prix de vente à la pompe de l’essence et du gasoil, à compter du vendredi 1er mai.



Le gouvernement a décidé mercredi en conseil des ministres d’abaisser de 10 Fcfp le prix de vente à la pompe de l’essence et du gasoil. La mesure sera effective à compter de ce vendredi 1er mai. Le prix de vente de l’essence passe donc de 145 Fcfp à 135 Fcfp le litre et celui du gasoil de 147 Fcfp à 137 Fcfp le litre. Selon nos informations, le Pays a souhaité répercuter la baisse des cours du pétrole sur le prix de vente à la pompe, mais aussi permettre la reprise de la consommation et d’un secteur touché par la crise du Covid-19 après un mois d’arrêt quasi-complet de la circulation.