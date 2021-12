Le cadeau de Noël de Fritch aux agents du Pays

Tahiti, 23 décembre 2021 – Le président du Pays, Edouard Fritch a demandé à ce que l'ensemble des services, directions et ministères soit fermé au public les après-midis du 24 et du 31 décembre.



Le président, Edouard Fritch, a adressé un courrier officiel ce jeudi aux chefs de services, aux directeurs d'établissements publics et aux ministres. Dans ce courrier, il leur demande d'autoriser leurs agents à s'absenter les après-midis du 24 et du 31 décembre. Comme chaque année, l'ensemble des services du Pays sera donc fermé au public à partir de 11 heures.