Le câble Honotua réparé

Tahiti, le 12 février 2024 – Les travaux sur le câble international Honotua sont finis et un retour à la normale des services de télécommunications, rétablissant la qualité du service internet et des liaisons internationales, est confirmé par Onati.



Suite à une panne survenue à Hawaii le 2 février dernier, la société Onati, via son câble international Honotua, avait été victime d'une forte détérioration de ses services de télécommunication. Et afin de limiter ces perturbations, la société Onati avait donc dû transférer l'ensemble de son trafic sur son autre câble, Manatua. Heureusement, depuis ce lundi matin, 12 février à 6h30, la société tient à informer ses clients que tous les travaux ont été menés à bien et avec succès, assurant ainsi le retour à la normale de ses services.