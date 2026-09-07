

Le budget des outre-mer dopé de 10 %

Tahiti, le 1er octobre 2026 - Le gouvernement prévoit d'augmenter de 10 %, soit environ 320 millions d'euros (38,2 milliards de francs), le budget du ministère des Outre-mer en 2027, selon le projet de loi de finances (PLF) consulté jeudi par l'AFP.





Les outre-mer bénéficieront d'un total de 3,68 milliards d'euros (439,1 milliards de francs) de crédits budgétaires en 2027.



“Dans la période de contraintes budgétaires, compte tenu des économies importantes qu'il fallait faire, il y avait un risque ou un enjeu particulier y compris sur le budget des outre-mer, puisque tout le monde doit faire des efforts”, a réagi auprès de l'AFP la ministre des Outre-mer Naïma Moutchou. “Mais nous faisons un choix politique fort qui est de préserver (...) l'attractivité économique des territoires”, a-t-elle ajouté.



La moitié du budget dédié aux outre-mer concerne des exonérations de cotisations sociales spécifiques, qui permettent “d'alléger le coût du travail pour compenser les surcoûts structurels et les écarts de productivité dans les économies ultramarines”, explique Bercy.



Pour soutenir le gouvernement de Nouvelle-Calédonie et relancer l'économie de l'archipel, une enveloppe de 284 millions d'euros (33,9 milliards de francs) d'autorisations d'engagement est prévue.



À Mayotte, confrontée aux conséquences du cyclone Chido fin 2024, le “soutien spécifique” de 100 millions d'euros (11,93 milliards de francs) au conseil départemental est reconduit. En outre, 307 millions d'euros (36,6 milliards de francs) d'autorisations d'engagement sont “intégralement consacrés au territoire mahorais”, via le programme des interventions territoriales de l'État (PITE), désormais rattaché à la mission outre-mer.



De façon globale, 730 millions d'euros (87,1 milliards de francs) de crédits de paiement seront dédiés au “soutien à l’amélioration des conditions de vie dans les territoires ultramarins”.



Dans la perspective de l'examen du texte au Parlement, la ministre a mis en garde contre un rejet du budget : “Moi je ne veux pas que les outre-mer payent la facture de postures politiques. (...) La Nouvelle-Calédonie a besoin des fonds de reconstruction. Mayotte a besoin des fonds de reconstruction (...). Donc oui, il y a un enjeu majeur à faire voter ce budget pour les outre-mer pour ne pas les fragiliser davantage”, a-t-elle insisté.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 1 Octobre 2026 à 18:11 | Lu 162 fois



