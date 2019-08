Le bronze pour nos handballeuses U17

PAPEETE, le 20 août 2019 - La sélection féminine U17 de basketball termine le Trophée IHF d’Océanie tournoi en troisième position et revient ainsi avec la médaille de bronze.



La sélection de Tahiti de handball U17 a participé la semaine dernière au Trophée IHF d’Océanie (Trophy Océania Women). Ce tournoi alterne une année sur deux les filles et les garçons. La sélection de Tahiti était composée de jeunes filles âgées de 12 à 16 ans.



Beau parcours pour les jeunes Tahitiennes qui ont remporté leurs trois matchs de poule contre Fidji 22-11, contre la Papouasie 26-8 et contre l’Australie 18 à 16.



Les Tahitiennes se sont ensuite fait battre par le pays hôte, la Nouvelle Calédonie (12-25) puis par la Nouvelle-Zélande (14-26).



Tahiti termine le tournoi en troisième position et revient ainsi avec la médaille de bronze. L’Australie, la Nouvelle-Zélande, les Samoa Américaines, Fidji, la Papouasie Nouvelle-Guinée et la Nouvelle-Calédonie étaient de la partie.