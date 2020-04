Le braqueur de Punaauia placé en détention provisoire

Tahiti, le 11 avril 2020 - Le quadragénaire qui avait braqué une agence bancaire à Punaauia le 25 mars dernier en s’emparant de deux millions de Fcfp a été mis en examen vendredi pour “vol avec arme”. L’homme, qui avait été interpellé le 8 avril au terme de deux semaines de cavale, a ensuite été placé en détention provisoire. 1,5 million de Fcfp ont été retrouvés à son domicile.



Le 25 mars, une agence de la Banque de Polynésie située à Punaauia avait été braquée par un individu armé qui avait réussi à prendre la fuite en emportant un butin de deux millions de Fcfp.



Le 18 mars, au terme de deux semaines de cavale et tel que l’ont rapporté nos confrères de Polynésie la 1ère, les enquêteurs de la Brigade de recherches (BR) de Faa’a ont interpellé l’auteur des faits, âgé de 44 ans, à son domicile de Punaauia. L'enquête a nécessité la mise en oeuvre de moyens techniques considérables.



Placé en garde à vue, l’individu a été présenté vendredi devant le juge d’instruction Thierry Fragnoli et mis en examen pour “vol avec arme”. Selon nos informations, 1,5 million de Fcfp ont été retrouvés cachés au sein de son domicile lors de son interpellation. Le mis en cause, père de plusieurs enfants, était sans emploi au moment des faits. Faits criminels de “vol avec arme” pour lesquels il encourt vingt ans de prison.