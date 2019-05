Le bonheur au travail, c'est possible !

Car toute l'idée de l'association Tahiti Congrès est d'œuvrer pour le bien-être, l'épanouissement du salarié. "On a volontairement appelé le congrès richesses humaines et non ressources, car on croit en la richesse du salarié. Donner confiance au salarié, c'est lui donner envie d'apporter, de partager sa richesse à l'entreprise", complète Anne-Sophie Lefeubvre, également de l’association Tahiti Congrès.

Et forcément l'épanouissement de l'employé passe par la case employeur et ses méthodes de management. Pendant deux jours et demi, environ 200 patrons, cadres dirigeants d'entreprises polynésiennes… sont attendus au congrès. Entre conférences et ateliers, les participants vont pouvoir échanger, partager, voir ce qui se passe ailleurs. Ils vont également pouvoir prendre conscience des attentes des salariés et des nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail. "Les jeunes Polynésiens partis faire leurs études ont envie de revenir à condition que les entreprises prennent un virage concernant leur mode de management. Sinon, ils partiront ailleurs" , prévient Margot Chaptal de Chanteloup.

Avant de conclure sur une note optimiste. "Notre première conférence en 2015 avait fait l'effet d'une bombe. Certaines entreprises ont fait de gros efforts. Il se passe de belles choses en termes de management des entreprises. Nous voulons montrer que la Polynésie est un "laboratoire" dynamique et vivant où il est possible d'expérimenter des modes de gouvernances et de management différents pour le bien de notre économie, des entreprises et surtout des personnes. Oui ! Nous pouvons 'nous démarquer' et être un pays d'influence !"