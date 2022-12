Le "blizzard du siècle" fait près de 50 morts aux Etats-Unis, le froid devrait commencer à s'atténuer

Buffalo, Etats-Unis | AFP | mardi 27/12/2022 - Le froid extrême qui s'est abattu depuis plusieurs jours sur les Etats-Unis devrait commencer à s'atténuer mardi sur l'Est et le Midwest du pays, après le "blizzard du siècle" qui a fait au moins 49 morts, dont 27 dans un seul comté de l'Etat de New York, et provoqué le chaos dans les transports.



"Il est bien trop tôt pour dire que c'est terminé", a toutefois mis en garde la gouverneure de New York Kathy Hochul, précisant que jusqu'à 30 cm de neige devaient encore tomber. "C'est clairement le blizzard du siècle", a-t-elle ajouté lors d'une conférence de presse depuis la ville de Buffalo, où elle est née.



Même si l'intensité de la tempête n'est plus celle de ces derniers jours, il est "toujours dangereux d'être dehors", a-t-elle alerté.



"Les températures devraient s'atténuer dans le Midwest et l'Est au cours des prochains jours", a confirmé mardi le service météorologique américain (NWS) dans son premier bulletin, mettant toutefois en garde contre des "conditions de circulation localement dangereuses".



Depuis mercredi soir, les Etats-Unis sont frappés par une tempête hivernale d'une rare intensité, dont les vents glacés ont provoqué d'importantes chutes de neige, notamment dans la région des Grands lacs.



Des dizaines de millions d'Américains ont vu leur week-end de Noël chamboulé par des coupures de courant massives, des routes devenues impraticables et des milliers de vols annulés, provoquant le chaos dans les aéroports.



Au total, plus de 15 000 vols ont dû être annulés, dont près de 4 000 lundi, selon le site de suivi Flightaware.com.



Etat d'urgence



L'ouest de l'Etat de New York, pourtant habitué au froid et aux tempêtes, a été enseveli sous des mètres de neige, subissant des températures polaires depuis la semaine dernière.



Dans le comté d'Erie, qui comprend Buffalo, le bilan des morts s'élevait lundi à 27 morts, selon Mark Poloncarz, responsable pour ce comté. Certaines personnes ont été retrouvées mortes dans leur voiture ou dehors, et d'autres sont décédées d'un arrêt cardiaque en essayant de déblayer la neige, alors que les températures sont encore glaciales, a-t-il ajouté.



Il a dit s'attendre à ce que davantage de victimes soient peu à peu retrouvées.



Le total des décès confirmés par les autorités à travers neuf Etats américains est d'au moins 49 morts. Dans l'Ohio, des accidents de la route liés à ces intempéries ont fait neuf victimes, a confirmé à l'AFP l'Ohio State Highway Patrol.



"Mon coeur est avec ceux ayant perdu un proche", a tweeté lundi le président américain Joe Biden, indiquant s'être entretenu au téléphone avec la gouverneure de New York, et promettant de fournir les ressources fédérales nécessaires.



Il a affirmé qu'ensemble avec la première dame Jill Biden ils priaient pour ceux qui ont perdu des êtres chers dans la tempête, selon une déclaration de la Maison Blanche.



Selon la même source, Joe Biden a également approuvé la proclamation de l'état d'urgence dans l'Etat de New York.



"Déchirant"



Les équipes de secours ont évacué des centaines de personnes de voitures enneigées et de maisons sans électricité, mais d'autres pourraient encore être bloquées par la neige, selon les autorités.



"S'il vous plaît, sauf si vous faites partie des services de secours, ne conduisez pas", a demandé M. Poloncarz. "Les conditions sont mauvaises."



"Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est emmener les gens jusqu'aux médecins, infirmières et hôpitaux", a expliqué lundi sur CNN John Garcia, le shérif du comté. "Les routes commencent enfin à être praticables parce que les vents sont retombés."



Durant le plus fort de la tempête, les secours n'avaient plus la possibilité d'atteindre les personnes en détresse, par exemple celles bloquées dans leur voiture ou chez elles sans électricité.



"C'est déchirant d'avoir des appels de familles avec des enfants, qui disent qu'ils sont gelés", a déclaré sur CNN le shérif du comté, John Garcia.



Malgré ces conditions périlleuses, la police de Buffalo a porté secours à des "centaines" de personnes, a indiqué le maire de la ville, Byron Brown.



L'électricité a été rétablie pour plus de 13.000 foyers durant les dernières 24H, a précisé Mark Poloncarz lundi matin, mais certains ne pourront être raccordés au réseau avant mardi, a-t-il prévenu.



L'aéroport international de Buffalo reste fermé jusqu'à mardi et l'interdiction de circuler reste en vigueur dans la ville et une grande partie du comté d'Erie.