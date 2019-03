Le batteur américain Hal Blaine décède à l'âge de 90 ans

New York, Etats-Unis | AFP | mardi 12/03/2019 - Le batteur américain Hal Blaine, qui avait joué sur de nombreux morceaux de légende, notamment aux côtés de Frank Sinatra ou des Beach Boys, est décédé lundi à l'âge de 90 ans.



"Puisse-t-il reposer à jamais sur les 2ème et 4ème temps (de la mesure)", a écrit sa famille dans un communiqué annonçant sa mort.

Originaire du Massachusetts, Harold Belsky, de son vrai nom, s'était fait connaître dans les années 1960 en tant que membre du collectif californien de musiciens de studio "The Wrecking Crew".

Il avait accompagné de grands classiques de la pop, parmi lesquels "Be My Baby" des Ronettes, "Bridge Over Troubled Water" de Simon & Garfunkel ou "Strangers In The Night" de Frank Sinatra.

"Je suis tellement triste que je ne sais pas quoi dire", a tweeté Brian Wilson, leader des Beach Boys, dont Hal Blaine avait notamment rythmé le célèbre tube "Good Vibrations".

"Hal m'a beaucoup appris, nous lui devons une grande partie de notre succès -- c'était le plus grand batteur de tous les temps", a ajouté Brian Wilson.

"Bon voyage, cher ami", a pour sa part réagi Nancy Sinatra, qu'il avait accompagnée sur "These Boots Are Made For Walkin'". "Tu as fait de notre monde un monde meilleur".