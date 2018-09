Le barrage hydroélectrique de Faatautia fait peau neuve

Papeete, le 14 septembre 2018 - Mis en service en 1986, le barrage hydroélectrique de Faatautia, situé à 525 mètres d’altitude près de Hitiaa à l'est de Tahiti, fait actuellement l'objet de très gros travaux de sécurisation et de mise en conformité. Une dizaine d'employés s'affairent actuellement à changer le liner du barrage. Soumis à la pluviométrie record dans cette partie de l'île, ces hommes, en véritables alpinistes, devraient finir ce grand lifting d'ici deux ans environ.



Si changer le liner d'une piscine n'est déjà pas une mince affaire, imaginez changer le liner de tout le barrage hydroélectrique de Faatautia, prévu pour retenir 650 000 m3 deau. Chaque bande, longue d'une cinquantaine de mètres environ et pesant 400 kilos doit être posée minutieusement en remplacement de l'ancien liner, vieux de 36 ans tout tacheté de rustines. Environ une dizaine d'hommes formés à cette mission, suspendus à leurs baudriers, tels des alpinistes de haute montagne, étalent avec minutie ces longues bandes de liners toutes blanches sur une pente de 40%.

Une fois posée, la bande doit ensuite être soudée afin de garantir l'étanchéité la plus totale, puis place à une nouvelle, jusqu'à ce que la météo fasse des siennes et décide d'interrompre le travail de ces grimpeurs chevronnés. "Tous les soirs, on doit vérifier que l'on est bien étanches, on est prévenus par Marama Nui en cas d'évènements météo, ainsi on peut bien anticiper", explique Laurent Aromaiterai, surveillant du chantier de Faatautia.

Une fois, cette opération de posage du liner effectuée, "il faudra ensuite planter et fixer des ancres tous les trois mètres puis souder un patch par-dessus afin de garantir un ancrage du liner en tout point pour éviter que le vent ne s'engouffre dedans", complète Sébastien Darnon, responsable d'exploitation chez Marama Nui.