Le 'aparima, le 'ōte'a, le pā'ō'ā et le hivināu, les jurys nous disent tout

Vaihere Pohue

Jury en danse



"Il faut qu'il y ait un lien entre les chorégraphies, les figures et le thème"



" À la place de l'expression, "occupation de l'espace", désormais, on évoque l'idée de l'organisation de l'espace, parce qu'il ne s'agit pas forcément pour un groupe d'occuper toute la scène. Peut-être que le thème veut qu'une moitié seulement soit mise en avant, ou qu'on soit en formation triangulaire pour signifier l'avant d'une pirogue… Et forcément, on n'aura pas tous les danseurs répartis de l'avant vers l'arrière. Le groupe doit organiser son espace. On va voir, derrière cette façon de ranger les danseurs, les alignements également. Donc, il faut qu'il y ait une maîtrise de l'espace, et si derrière, il y a un sens. Il faut qu'il y ait un lien entre les chorégraphies, les figures et le thème. On note aussi la gestuelle, nous regardons si les gestes sont précis, maitrisés - pas forcément tout le temps, amples - parce que le thème veut, peut-être, que l'on soit recroquevillé sur soi-même. On va noter aussi la concordance entre la gestuelle et le thème, la concordance du rythme et de la danse. Il ne faut pas que nous ayons l'impression que le groupe est en contretemps avec la musique. Par exemple, si la musique est sur un rythme rapide, on va s'attendre à ce que les danseurs suivent ce rythme. Même si on peut se permettre de ne pas le faire. Mais, il ne faut pas que ce soit constant dans le spectacle, parce qu'on aura vraiment l'impression qu'il n'y a pas de liens entre les pas exécutés (lents) et cette musique qui est très rapide. Il faut qu'il y ait une harmonie, et c'est cette harmonie que l'on valorise. On note aussi l'orchestre, est-ce que tout le monde participe ? Cette année, ce critère a bien été expliqué aux groupes, et ce n'est pas évident pour tous de le suivre, parce que les orchestres se préparent et ils ont leur façon de fonctionner. On écoute aussi si les mélodies suivent bien le thème du groupe. On note aussi les costumes, et la beauté du spectacle, c'est un critère subjectif et final dans la fiche de notation, et je dis souvent que c'est là, où le cœur parle. "