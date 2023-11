Le 'aito Kevin Kouider s'en est allé

Tahiti, le 2 novembre 2023 – Victime d'un malaise lors de la première étape du Hawaiki Nui Va'a ce mercredi 1er novembre, et transféré en urgence au centre hospitalier de Taaone, le rameur de Pirae Va'a, Kevin Kouider, nous a quitté.



Très apprécié pour ses qualités humaines et sportives, le 'aito Kevin Kouider laisse derrière lui une communauté du va'a inconsolable au départ de la deuxième étape du Hawaiki Nui Va'a 2023. "En ce Jeudi 02 novembre 2023, le réveil est sombre, le coeur se serre, les larmes sont brûlantes et acérées. Athlète de haut niveau, il a toujours fait preuve de discipline et d’humilité. Un partenaire de rame admirable et accompli. Une perte terrible pour le Monde du Va’a" déclare la présidente de la course, Tutu Maamaatuaiahutapu, sur les réseaux.



En effet, victime d'un malaise quelques minutes seulement après le coup d'envoie de la première étape de la prestigieuse course de va'a la veille, le rameur de 27 ans a immédiatement été évacué vers le centre hospitalier de Taaone. Dans le coma et placé sous respiration artificielle à son arrivée selon nos confrères de Polynésie la 1ère, le jeune homme s'est éteint dans la nuit aux alentours de 1h du matin.



L'équipe de Pirae a officiellement déclaré forfait pour le reste de la compétition afin d'accompagner leur camarade et sa famille dans cette épreuve. Et si la course continue pour les autres équipages, nul doute que c'est le cœur lourd qu'ils vogueront dans le lagon de Rai'atea-Taha'a aujourd'hui.