Le Wind Spirit annule quatre croisières en Polynésie

Tahiti, le 24 juillet 2020 - Alors que l’Aranui et le Paul Gauguin ont repris leurs rotations et embarqué de nouveau des passagers ce mois-ci, la reprise du Wind Spirit vient d’être repoussée.



Les compagnies de croisière avaient mis sur mode pause avec la propagation de l’épidémie et les incertitudes sur les déplacements au niveau mondial. Devant l’incertitude, elles avaient ainsi suspendues leur activité en attendant des jours meilleurs. Compte tenu de l’évolution de l’épidémie et aux positions gouvernementales, les compagnies s’adaptent ou subissent différemment la situation



Pas de Wind Spirit avant octobre



Si deux navires -l’Aranui et le Paul Gauguin- ont repris leur rotation dans les eaux polynésiennes, il n’en sera pas de même pour le Wind Spirit pour l’instant. La compagnie Windstar Cruises vient en effet d’annoncer que les quatre premières croisières qui étaient programmées à compter du 10 septembre sont annulées. La reprise d’activité du quatre mâts pouvant accueillir 148 passagers est désormais prévue au mieux au 5 octobre prochain. Dans son communiqué, la compagnie indique se conformer à une décision fédérale du CDC -Centers for disease control and Prevention- interdisant la navigation de croisière jusqu’au 30 septembre dans le ressort de sa juridiction, à savoir les USA. Windstar Cruises a décidé d’étendre cette interdiction - un No Sail - à son activité en Polynésie. En reprenant ces rotations début octobre, le Wind Spirit serait toujours le premier navire de la compagnie à refaire tourner les hélices.



Risques importants en l’absence de restriction sanitaire



L’autorité américaine en charge des crises sanitaires a également fait le point dans un communiqué le 16 juillet dernier sur les risques épidémiques associés aux paquebots. Selon les données cumulées aux USA du 1er mars au 10 juillet 2020, il est recensé 2 973 cas de coronavirus sur les navires de croisière. Ces cas concernent 99 clusters sur 123 navires de croisière différents ce qui signifie "qu'au cours de cette période, 80 % des navires ont été touchés par la covid-19". La CDC conclut ainsi que "si les activités des passagers des navires de croisière étaient autorisées à reprendre sans restriction, les passagers et l'équipage à bord seraient exposés à un risque accru d'infection par le Covid-19 et ceux qui travaillent ou voyagent sur les navires de croisière feraient courir des risques inutiles importants". Un risque qui concerne aussi bien les employés, que les passagers et les populations des escales visitées.