Le Wad #3 se prépare

TAHITI, le 4 juillet 2021 - Pour sa troisième édition, le Wad (le World Art Day) polynésien prend de l’ampleur. Il invite les artistes à créer pour nourrir trois expositions : à l’écomusée Te Fare Natura à Moorea, à la galerie Winkler et à la Maison de la culture. Le centre de danse André Tschan annonce également rejoindre l’événement.



“ La musique, le son, la vibration et l’onde sont au cœur du vivant, au cœur de nos écosystèmes. Envisagez la nature comme un temple où de vivants piliers se répondent. De ‘Anamuri à ‘Anamua, du ciel jusqu’au fond des océans, rendez tangible l’écho de ces étreintes .” Tels sont les mots choisis pour présenter le thème de la nouvelle édition du Wad polynésien, le Word Art Day, organisé localement pour célébrer la Journée mondiale de l’art. Le titre donné est "Echo".



La Journée mondiale de l’art a lieu chaque année le 15 avril. Et les festivités de la troisième édition se dérouleront bien en avril 2022. Mais l’appel aux artistes est lancé !



Peuvent postuler au Wad tous les artistes qui le souhaitent : plasticiens, peintres, dessinateurs, sculpteurs, graveurs, vidéastes, photographes... Pour cela, ils doivent sélectionner quatre ou cinq visuels de leur choix en basse définition représentatifs de leur démarche. Pour l’œuvre destinée à l’exposition, joindre de un à trois visuels (pour les volumes) avec titre, dimensions, poid, techniques et justification.



Trois lieux d’exposition



De plus, ils devront rédiger une courte présentation de leur travail et démarche ainsi qu'une note biographique avec ses principales expositions. Trois lieux d’exposition sont prévus : l’écomusée Te Fare Natura à Moorea, la galerie Winkler et la Maison de la culture. Here’iti Vairaaroa, Viri Taimana et Valmigot, seront chargés du commissariat d’exposition de l’écomusée. Here’iti Vairaaroa, accompagné Brigitte Bourget, s’occupera de l’exposition de la Maison de la culture et Vaiana Drollet de la galerie Winkler.



Un catalogue étant prévu, un visuel de l’œuvre retenue pour l’exposition est attendu en haute définition au plus tard le 21 février 2022. Les artistes retenus se verront attribuer un emplacement. Pour cette troisième édition, chaque partenaire fera sa propre sélection avec son propre règlement et ses propres dates qui devront inclure la journée du 15 avril 2022. Le centre de danse André Tschan annonce en plus rejoindre l’événement.



Le catalogue numérique (et probablement papier) sera commun. Chaque partenaire fera sa part de récupération des données à partir de sa propre sélection, puis harmonisé par Te Fare Natura sera proposé au public.



Les deux premières éditions furent celles de la construction et de la reconnaissance du projet. La première intitulée Mona Lisa Tapa tout dit a été suivie d’un opus l’année suivante consacré aux peuples de l’eau. " L’énergie déployée a suscité un bel enthousiasme. Aujourd’hui, les artistes attendent avec impatience le prochain appel à candidatures. Cela nous touche, nous galvanise avec cette envie de toujours surprendre ", raconte Valmigot.



Le World Art Day Tahiti prend de l’ampleur. La mobilisation vient autant des artistes que des nouveaux organisateurs. " On s’adapte en proposant une feuille de route, mais en laissant chaque lieu, chaque organisateur libre de sa sélection. Ces évolutions favoriseront différentes lectures de la thématique. Il est délicieux d’envisager les étonnements à venir lorsque nous les découvrirons ."