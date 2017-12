Le WWF suisse lance un pull de Noël pour sensibiliser au changement climatique

Zurich, Suisse | AFP | lundi 11/12/2017 - La branche suisse du WWF surfe sur la vague des pullovers de Noël pour dénoncer le changement climatique en lançant pour les fêtes un modèle dont les motifs illustrent les conséquences du réchauffement de la planète.



De prime abord, le pullover ressemble en tout point à un traditionnel modèle de Noël, entre ses flocons, chalets sous la neige ou dessins d'animaux.

Mais en regardant de plus près, ses détails décrivent aussi bien la fonte des glaces que les cyclones ou l'extinction des espèces, explique la branche suisse de l'ONG dans un communiqué.

Au centre est notamment tricotée une rangée de motifs présentant des ours blancs perchés sur des reliquats de banquise, à la dérive sur les flots face à la montée des eaux.

Pendant l'Avent, de nombreuses vedettes se font photographier avec des pulls de Noël kitsch et postent leurs clichés sur les réseaux sociaux, a pointé l'ONG qui a voulu rebondir sur la tendance.

"L'idée était d'aborder le thème du changement climatique sur un autre ton, avec un projet décalé pour les fêtes, pour cette question qui nous touche tous au-delà de la période de Noël", a indiqué Pierrette Rey, la porte-parole du WWF Suisse, lors d'un entretien téléphonique avec l'AFP.

Fabriqué en Suisse à base de laine mérinos bio, le pullover est vendu en ligne sur le site suisse du WWF au prix de 195 francs suisses (166,85 euros).

Les recettes seront reversées directement à des projets destinés à lutter contre le changement climatique, précise l'ONG.