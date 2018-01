Le Village Tahitien : Le Pays s'engage pour les dix prochaines années

PAPEETE, le 23 janvier - Mardi s'est tenu le quatrième comité de pilotage du projet "Le village Tahitien" afin de restituer la version finale de l'étude de cadrage architectural et de préparer l'analyse des candidatures des investisseurs qui auront répondu à l'appel à projet.



Le quatrième comité de pilotage du projet « Le Village Tahitien » s’est tenu, mardi, à la Présidence. Ce comité de pilotage avait pour objet de restituer la version finale de l’étude de cadrage architectural et de préparer la phase d’analyse des candidatures et des offres de l’appel à projets, lancé fin novembre dernier, pour les lots hôteliers et condominiums.



Les offres de l’appel à projets seront réceptionnées le 15 février prochain et analysées pendant une période de deux mois. Selon Teva Rohfritsch vice-président du Pays, une quarantaine de dossiers ont été retirés par des investisseurs locaux et des investisseurs internationaux régionaux. Les lauréats devraient ainsi être identifiés au courant du mois d’avril.



Le Pays rappelle par ailleurs que "des conditions d’investissement ont, par ailleurs, été définies clairement, en amont, au travers de la Loi du Pays du 22 décembre 2017 portant incitations fiscales à la réalisation de grands investissements en Polynésie française. Ce dispositif doit permettre d’adapter au plus près des besoins des projets, les critères (zones géographiques, seuils,…) et modalités d’application des mesures d’incitation aux investissements."



En fonction des différents types de projet, "on part dans un projet sur 10 ans. Ce que nous souhaitons c'est que dès le début de l'année démarrer les travaux d'aménagements du site." Fin 2019, voire début 2020 les investisseurs devraient avoir achevé la construction de leurs hôtels.