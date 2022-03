Le VAI ouvre ses portes jeudi

TAHITI, le 28 mars 2022 - Le Village de l’alimentation et de l’innovation s’installe pour quatre jours à la Maison de la culture à partir du 31 mars. Au menu : conférences, ateliers, mais aussi présentations de produits frais et transformés du territoire. L’objectif ? Découvrir les principes du manger bien et sain, et dans la mesure du possible, avec des produits locaux.



Deux éditions du Village de l’alimentation et de l’innovation (VAI) ont déjà eu lieu. La première, en 2017, avait pour thème le rôle et la place de la culture dans nos habitudes alimentaires . La deuxième, organisée en 2019, s’est intéressée à l’influence de nos sens et de nos émotions dans notre rapport à l’alimentation. La troisième édition, qui démarre ce jeudi, interrogera le consommateur sur la façon dont il perçoit et conçoit l’avenir de son alimentation. Qu’y aura-t-il dans nos assiettes demain et comment le produirons-nous ? Faut-il réinventer notre façon de nous nourrir ? Et si oui, qui doit être le fer de lance du changement ?



Pour répondre à ces questions, de nombreux intervenants de tous secteurs et de tous horizons sont invités à s’exprimer. Ils sont issus du pôle agro-transformation du centre recherche, innovation et valorisation de la Direction de l’agriculture, d’institut de recherche, de la société civile. Ils sont militants, scientifiques, professeurs, ingénieurs… Ils traiteront de défis alimentaires, de production, de transformation, de santé, d’outils et de techniques.



Comprendre, découvrir, partager et respecter



Si les thèmes changent au fil des ans, les bases de cet événement restent les mêmes. Le VAI s’appuie sur quatre mots clés : "Comprendre, découvrir, partager et respecter", liste Manihi Lefoc, la fondatrice. Elle détaille : " Le village a été pensé pour promouvoir une alimentation saine, locale, durable mais aussi gourmande et savoureuse ."



Plus précisément, le VAI est l’occasion de comprendre un peu mieux le monde et la société dans laquelle nous vivons, de découvrir de nouvelles perspectives, de nouvelles façons de voir et de penser le monde, de partager et d’échanger avec des personnes passionnées, engagées, inspirantes et inspirées, et de se rappeler qu’il est essentiel de respecter la vie qui nous entoure, de respecter et d’apprécier la richesse des différences entre individus mais également entre cultures, et surtout de se respecter soi-même.



À voir



Plusieurs projections sont prévues : des émissions, des reportages mais aussi des films documentaires dont Poisoning paradise, qui a déjà été présenté au Festival international du film documentaire océanien (Fifo) à Tahiti en 2020, Des insectes dans l’assiette, 2040 ou encore Une fois que tu sais.



Des insectes dans l’assiette (2020) de Guilaine Bergeret et Rémi Rappe nous invite à changer notre regard sur les insectes qui seraient une source de protéines pour l’humanité dans l’avenir.



Le documentaire 2040 ( 2020) se concentre, lui, sur les conséquences du changement climatique dans les 20 prochaines années et aux solutions qui existent pour les contrer.



Une fois que tu sais ( 2021) d’Emmanuel Cappellin. Le réalisateur, conscient qu’un effondrement de notre civilisation industrielle est inévitable, est allé à la rencontre d’experts et de scientifiques pour trouver des réponses.



À faire



Au village, vous pourrez suivre des démonstrations culinaires (suivie de dégustation) mais également participer à des "cooking class". Ces dernières sont à destination des enfants, mais aussi des parents.

Des ateliers artistiques seront par ailleurs proposés.



