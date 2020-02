Le Tuha'a Pae IV drague les touristes

Pour optimiser cette offre, la société a engagé des travaux sur les infrastructures. Le navire bénéficie donc de quatre suites Amiral et Vice Amiral, de cinq cabines Grand large, de quatre cabines Lagon, d'un salon et d'un espace de restauration. Il a aussi valorisé l'accès aux personnes à mobilité réduite, en créant une cabine adaptée et en installant un système pour que les personnes à mobilité réduite puissent passer d'un pont à l'autre plus facilement, sans emprunter les escaliers.

Une habitante originaire de Rapa a pointé du doigt le manque de place pour les passagers souhaitant rentrer sur Rapa. La directrice de la société a expliqué que les équipes avaient cherché un moyen pour optimiser le transport des passagers : "Nous transportons des hydrocarbures, principalement de l'essence et du gaz, une fois par mois vers Rapa. Nous avons proposé aux magasins et à la commune de Rapa qu'ils fassent des stocks de carburants pour quatre mois, ce qui nous permettra le reste du temps d’embarquer plus de passagers". La société a reçu une réponse favorable de la commune et des magasins.



A ce jour, 98 passagers peuvent embarquer sur le navire pour parcourir 5 000 km en l'espace de 10 nuits.