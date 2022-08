Le Top 23, en attendant 2024

Tahiti,le 10 août 2022 - Les trials organisés le week-end dernier avait officieusement ouvert la Tahiti Pro 2022. Mais c’est mercredi que l’événement a été officiellement lancé par une cérémonie d’ouverture organisée sur la pointe Fare Mahora de Teahupoo. La compétition n'a pas eu lieu depuis 2019. Le Top 23 sur surf mondial va s'affronter dans la passe Hava'e alors que la Presqu'île a les yeux tournés vers les JO 2024. Tony Estanguet, le président du Comité d’organisation de Paris 2024, arrive jeudi à Tahiti.



Attendue depuis trois ans car annulée en 2020 et 2021 pour cause de crise sanitaire, la Tahiti Pro fait son grand retour sur le spot mythique de Teahupoo. Dixième et dernière étape du circuit de la World Surf League, la Tahiti Pro revêt d’autant plus d’importance cette année qu’elle sera décisive pour qualifier les cinq premiers du classement mondial qui participeront à la phase finale du 8 au 16 septembre à Trestles en Californie.



Programmée du 11 au 21 août, la compétition ne devrait pas débuter immédiatement, la WSL attendant l’arrivée prévue d’un train de houle conséquent. Aussi, peu de surfeurs du Top 23 mondial hommes et du Top 12 femmes étaient présents hier, conscients que la compétition ne démarrerait pas avant quelques jours. Des personnalités étaient en revanche au rendez-vous tels Naea Bennett le ministre des Sports, Roniu Poareu Tupana, tāvana de Teahupoo, Ariitea Bernardino, le directeur de l’Institut de la Jeunesse et des Sports et Eric Logan, le président de la World Surf League. Les festivités ont débuté avec un peu de retard mais l’ambiance était conviviale d’autant que la météo était bien meilleure que celle envisagée qui annonçait des averses. Le réputé groupe de danse Teva I Tai a assuré le spectacle et séduit le public à commencer par Eric Logan, enthousiasmé.



Cinq à six jours probables de waiting period Certains évoquaient hier un début de compétition le 15 août mais plus sûrement, selon les spécialistes, les premières séries seront lancées le 16 ou le 17, sachant qu’il faut compter trois jours de compétition et que celle-ci doit être bouclée le 21 août. Le nouveau format du circuit mondial a démarré avec 32 surfeurs lors des cinq premières étapes et a été ensuite réduit aux 23 premiers du classement qui seront donc en lice à Teahupo’o. Le même schéma s’applique aux dames qui font leur retour à Teahupo’o après 16 ans d’absence et qui ont entamé le circuit à 24 et ne seront plus que 12 à surfer la fameuse vague de Hava’e.



Trois locaux sont engagés au maint event de la Tahiti Pro 2022 : Kauli Vaast qui a obtenu une wild card en s’imposant lors des trials, Michel Bourez qui a aussi reçu une wild card pour remplacer John John Florence blessé et Vahine Fierro également présente par le biais d’une wild card. Difficile de faire des pronostics quant aux futurs lauréats de l’épreuve dans la mesure où cela dépendra d’abord des conditions de surf. Si les prévisions sont plutôt bonnes quant à la qualité attendue de la fameuse vague de Hava’e, méfiance car on a pu constater que ces prévisions étaient erronées lors des trials. Celà étant, on peut classer parmi les favoris le Brésilien Filipe Toledo leader du classement mondial chez les hommes et l’Hawaïenne Carissa Moore qui domine le circuit cette année chez les dames devant la Française Johanne Defay. Mais les pronostics sont généralement aléatoires à Teahupoo et cela peut nous valoir de belles surprises de la part des riders du fenua. Une certitude cependant, l’Australien Owen Wright, vainqueur de la dernière édition de la Tahiti Pro en 2019, ne défendra pas son titre étant classé hors du Top 23 lors du cut de la mi-saison. Il n’a pas été repêché par la WSL par le biais d’une wild card. Il ne pourra donc pas prétendre au prize money d’un montant total de 905 000 $ (environ 105 millions de Fcfp) dont 100 000 $ (environ 11,6 millions de Fcfp) remis aux vainqueurs.



​Bennett confirme les JO 2024 à Teahupoo La cérémonie d’ouverture de la Tahiti Pro fut aussi l’occasion d’échanger sur l’opportunité du choix du comité organisateur des Jeux Olympiques de Paris 2024 qui a désigné Teahupoo pour y organiser l’épreuve de surf. Si la nouvelle fut accueillie chaleureusement à Tahiti lors de son annonce, elle a depuis soulevé des réserves au point que le journal L’Équipe évoquait un possible changement de site vers Hossegor dans les Landes. Rencontré hier à Teahupoo, le ministre des Sports, Naea Bennett a mis les choses au point : “Le surf des JO 2024 aura bien lieu à Teahupoo. Tony Estanguet le président du Comité d’organisation de Paris 2024 arrive demain pour visiter le site et signer les conventions qui vont lier la Polynésie française et le comité d’organisation des Jeux. Il est vrai que la population de la Presqu’île et de Teahupoo en particulier a soulevé des problèmes, nous l’avons écouté et nous en avons déjà résolu un certain nombre. Il reste encore des points à régler mais rien d’insurmontable et qui ne remettent pas en cause notre rendez-vous avec les Jeux Olympiques. Des travaux importants sont prévus et ils se feront avec l’accord de la population et de ses associations et sans dénaturer Teahupoo et ses environs”.



Des associations de la Presqu’île sont en effet montées au créneau pour avoir plus d’informations. Notamment l'association de défense du Fenua Aihere, présidée par Annick Paofai : “On a été contacté un temps pour être informé des projets de travaux qui étaient prévus en vue des Jeux Olympiques et on n’était pas d’accord avec certains de ces travaux. Mais depuis que l’on a évoqué notre position, on n’a plus de nouvelles et c’est aussi le cas des autres associations concernées. Je pense quand même que l’on a été écouté et selon les rumeurs certains projets ont d’ailleurs été abandonnés par le gouvernement, mais on va continuer à veiller au grain. Nous ne sommes pas contre le fait que le surf des Jeux Olympiques soit organisé à Teahupoo, mais sous certaines conditions et en tout cas sans défigurer notre environnement”.



On ne perçoit pas dans la position des uns et des autres un caractère irréconciliable ce qui est plutôt de bon augure pour la suite des événements. L’arrivée de Tony Estanguet jeudi au fenua devrait permettre d’éclaircir encore un peu plus la situation, le président du comité d’organisation des JO 2024 projetant de visiter le site et de rencontrer toutes les parties prenantes.

Les tableaux du 1er tour HOMMES



(Le 1er qualifié pour les 8es de finale, les 2e et 3e en repêchage)

-Série 1 : Italo Ferreira (Bré), Jordy Smith (AFS), Jadson André (Bré)

-Série 2 : Ethan Ewing (Aus), Matthew McGillivray (AFS), Yago Dora (Bré)

-Série 3 : Jack Robinson (Aus), Barron Mamiya (Haw), Nathan Hedge (Aus)

-Série 4 : Filipe Toledo (Bré), Nat Young (USA), Kauli Vaast (Tah)

-Série 5 : Griffin Colapinto (USA), Caio Ibelli (Bré), Jackson Baker (Aus)

-Série 6 : Kanoa Igarashi (Jap), Samuel Pupo (Bré), Seth Moniz (Haw)

-Série 7 : Callum Robson (Aus), Connor O’Leary (Aus), Jake Marshall (USA)

-Série 8 : Miguel Pupo (Bré), Kelly Slater (USA), Michel Bourez (Tah)



FEMMES



(La 1re qualifiée pour les quarts de finale, les 2e et 3e en repêchage)

-Série 1 : Stephanie Gilmore (Aus), Brisa Hennessy (CRI), Isabella Nichols (Aus)

-Série 2 : Carissa Moore (Haw), Gabriela Bryan (Haw), Vahine Fierro (Tah)

-Série 3 : Johanne Defay (Fra), Tyler Wright (Aus), Caroline Marks (USA)

-Série 4 : Tatiana Weston-Webb (Bré), Lakey Peterson (USA), Courtney Conlogue (USA)







