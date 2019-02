Le Tiki Village prépare plein de nouveaux projets

Le concept du service proposé à la clientèle a aussi été retravaillé. Alors que le Tiki Village était plus considéré comme « un village des artisans », le site se définit désormais comme un centre culturel. « On vient au Tiki Village pour découvrir la Polynésie française, les costumes, la pirogue, les voyages d’antan, etc. Mais cela va évoluer puisqu’on prévoit d’ouvrir cette année un « fare des grands hommes » pour présenter des personnages historiques du fenua tels que Paul Gauguin ou Jacques Brel et un autre fare pour expliquer la faune et la flore de la Polynésie française. D’autres thèmes sont en projet tels que la perle (histoire, culture, place dans l’économie locale,…) en Polynésie française » explique Jean-Patrick.



Ce denier s’inspire du très connu Centre Culturel Tjibaou en Nouvelle-Calédonie. « Il y a tout ce qui faut pour transmettre la culture kanak là-bas et nous, on veut avoir la même chose, le même état d’esprit ici » explique-t-il.

Pour l’heure, Jean-Patrick Lerandy se dit fier d’avoir pu redresser la Tiki Village pour atteindre une certaine stabilité financière après des débuts difficiles.