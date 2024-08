Le Tiki Fest s’installe sur deux jours

Tahiti, le 20 août 2024 - À peine conclu, le Tiki Fest prépare déjà son retour. En 2025, l’événement prend de l’ampleur avec deux jours de festival et des conditions d’accueil élargies.



Le parc Vairai résonne encore des sons de Booba, Martin Solveig ou encore Synapson que déjà l’équipe du Tiki Fest prépare la cuvée 2025.



Pour cette quatrième édition de ce festival consacré aux musiques électroniques et au rap, deux jours transformeront l’événement en vrai rendez-vous. Les vendredi 11 et samedi 12 avril prochain, ce sont deux jours de musique qui feront vibrer Punaauia avec de grands noms en préparation. Six artistes internationaux et 15 artistes locaux se succéderont sur les deux scènes prévues à cet effet.



Pour les fêtards qui seront présents les deux jours, un parking sera mis en place à Outumaoro, ainsi qu’un camping pour pouvoir en profiter jusqu’au bout de la nuit.



Deux scènes



Alors que la billetterie n’est pas encore ouverte et que certains artistes sont encore à confirmer, les amateurs peuvent déjà cocher ce week-end sur leur calendrier. Les journées musicales se dérouleront le vendredi de 14 heures à minuit et le samedi de 11 heures à minuit, toujours sur les deux scènes, la première au centre du parc Vairai, la seconde au niveau de la plage.



La billetterie devrait ouvrir dans le courant du mois d’octobre.



Pour mémoire, le Tiki Fest 2024, c’était 12 heures de bon son, quatre artistes internationaux et huit artistes locaux qui se sont succédé. 6 000 personnes étaient présentes pour cette unique journée et il faudra donc attendre 12 000 réservations à venir pour la prochaine édition.



Rendez-vous sur le site internet du Tiki Fest, sa page Facebook et bien sûr sur Tahiti Infos, partenaire de l’événement, pour connaître les prochains épisodes de ce week-end haut en couleur en 2025.