Le Tiki Fest 2025 dévoile ses artistes

Tahiti, le 19 novembre 2024 - Le Tiki Fest annonce son grand retour avec de nouvelles têtes d’affiche comme le rappeur SCH, Slimane, Bon entendeur ou encore Emma Peters. Un dernier invité vedette, star internationale de l’électro, est encore en cours de confirmation. En 2025, l’événement prend de l’ampleur avec deux jours de festival et des conditions d’accueil élargies.





Pour cette quatrième édition de ce festival consacré aux musiques électroniques et au rap, deux jours transformeront l’événement en vrai rendez-vous. Les vendredi 11 et samedi 12 avril prochains, ce sont deux jours de musique qui feront vibrer Punaauia avec de grands noms en préparation. Six artistes internationaux et 15 artistes locaux se succéderont sur les deux scènes prévues à cet effet.





La plus grande scène de Polynésie fera son retour dans le parc Vairai de Punnauia. Sa position est stratégique car accessible pour tous. Niché le long de la côte ouest de l'île de Tahiti, ce parc enchanteur offre une expérience inoubliable aux visiteurs. Un parking est aussi mis à disposition. En outre, pour les fêtards qui seront présents les deux jours, un parking sera mis en place à Outumaoro, ainsi qu’un camping de 400 places dans les normes sanitaires pour pouvoir en profiter jusqu’au bout de la nuit.

Deux scènes La billetterie est désormais ouverte depuis ce mardi soir. Les journées musicales se dérouleront le vendredi de 14 heures à minuit et le samedi de 11 heures à minuit, toujours sur les deux scènes, la première au centre du parc Vairai, la seconde au niveau de la plage.



Pour mémoire, le Tiki Fest 2024, c’était 12 heures de son, quatre artistes internationaux et huit artistes locaux qui se sont succédé. 6.000 personnes étaient présentes pour cette unique journée et il faudra donc attendre 12.000 réservations à venir pour la prochaine édition.

Les artistes

Emma Peters

Depuis la sortie de son premier album “Dimanche”, il y a deux ans, tout a changé pour Emma Peters. Pour commencer sa chanson “Clandestina” a dépassé les 100 millions de vues en streaming et s’est retrouvé propulsé dans le Top 10 mondial sur Spotify. Des concerts en France, en Belgique et en Suisse, les Victoires de la musique : Emma apprend tout, tout de suite. Un tourbillon dans lequel elle plonge avec l’audace de ceux qui savent que c’est parfois en tanguant qu’on apprend à danser.

“Tout de suite” : c’est le nom de ce deuxième album qui est sortie le 7 juin chez Local. Toujours avec sa guitare et accompagnée de ses musiciens, elle prévoit de faire résonner ses chansons sur scène lors d’une tournée qui débute à l’automne 2024 et passera par la scène du Tiki Fest accompagnée de tout son live band pour une immersion complète dans son univers



Feder

Feder est un DJ français de 37 ans qui a explosé il y a bientôt 10 ans. Après avoir signé chez Atlantic Records, il connaît un succès international en 2015 avec le morceau “Goodbye”, qui se classe n°1 des ventes en France durant six semaines, ainsi que dans plusieurs autres pays. Il est élu “Révélation de l’année” aux NRJ Music Awards et enchaîne les succès avec “Blind”, “Lordly” ou encore “Breathe”. Il est nommé DJ de l’année en 2017.



Bon entendeur

Le duo Bon entendeur se fait connaître avec des mixtapes réalisées sur fond de voix de personnalités. Leur premier album, “Aller-Retour”, sorti en 2019, à l’idée originale de mettre à l’honneur la vague francophone des seventies sur des sons contemporains. Quatre ans plus tard, leur album est disque de platine avec son titre phare, “Le temps est bon”, porté single de diamant. Depuis, le duo enchaîne les tournées dans le monde entier. Il fait cette année escale à Tahiti pour le Tiki Fest.



SCH

De son vrai nom Julien Schwarzer, SCH est un rappeur français qui bataille pour le trône de meilleur rappeur de France. Son premier album “A7” s’est vendu à plus de 430.000 exemplaires, décrochant le triple disque de platine. Son deuxième album “Anarchie” sorti en 2016 est devenu disque d’or puis double disque de platine en septembre 2018.

Les albums et les succès se sont enchaînés. “Deo Favente” en 2017, “JVLIVS” en 2018, “Rooftop” en 2019 puis “JVLIVS 2” en 2022. 2024 prend la forme d’une énorme année pour SCH avec une tournée des Zenith et deux dates à L’accord Arena déjà complètes.



Slimane

Vainqueur de The Voice en 2016, Slimane a sorti la même année son premier album, certifié triple disque de platine. Son deuxième album, “Solune”, connaitra un succès similaire, tout comme “Je te le donne” en 2019. En 2022, il fait son retour avec “Cupidon”, lui aussi certifié double disque de platine et n°1 dans de nombreux pays. Slimane est en tournée mondiale en 2024.



Les artistes locaux

Pepena, Nohorai, Tuakana, Vaki, Raimana, Sam, Vanaka, T_Unit, Smada, Simon, Pony, Kouro, Foga, Saxochat, Analog Grammar, Nuno. Depuis la sortie de son premier album “Dimanche”, il y a deux ans, tout a changé pour Emma Peters. Pour commencer sa chanson “Clandestina” a dépassé les 100 millions de vues en streaming et s’est retrouvé propulsé dans le Top 10 mondial sur Spotify. Des concerts en France, en Belgique et en Suisse, les Victoires de la musique : Emma apprend tout, tout de suite. Un tourbillon dans lequel elle plonge avec l’audace de ceux qui savent que c’est parfois en tanguant qu’on apprend à danser.“Tout de suite” : c’est le nom de ce deuxième album qui est sortie le 7 juin chez Local. Toujours avec sa guitare et accompagnée de ses musiciens, elle prévoit de faire résonner ses chansons sur scène lors d’une tournée qui débute à l’automne 2024 et passera par la scène du Tiki Fest accompagnée de tout son live band pour une immersion complète dans son universFeder est un DJ français de 37 ans qui a explosé il y a bientôt 10 ans. Après avoir signé chez Atlantic Records, il connaît un succès international en 2015 avec le morceau “Goodbye”, qui se classe n°1 des ventes en France durant six semaines, ainsi que dans plusieurs autres pays. Il est élu “Révélation de l’année” aux NRJ Music Awards et enchaîne les succès avec “Blind”, “Lordly” ou encore “Breathe”. Il est nommé DJ de l’année en 2017.Le duo Bon entendeur se fait connaître avec des mixtapes réalisées sur fond de voix de personnalités. Leur premier album, “Aller-Retour”, sorti en 2019, à l’idée originale de mettre à l’honneur la vague francophone des seventies sur des sons contemporains. Quatre ans plus tard, leur album est disque de platine avec son titre phare, “Le temps est bon”, porté single de diamant. Depuis, le duo enchaîne les tournées dans le monde entier. Il fait cette année escale à Tahiti pour le Tiki Fest.De son vrai nom Julien Schwarzer, SCH est un rappeur français qui bataille pour le trône de meilleur rappeur de France. Son premier album “A7” s’est vendu à plus de 430.000 exemplaires, décrochant le triple disque de platine. Son deuxième album “Anarchie” sorti en 2016 est devenu disque d’or puis double disque de platine en septembre 2018.Les albums et les succès se sont enchaînés. “Deo Favente” en 2017, “JVLIVS” en 2018, “Rooftop” en 2019 puis “JVLIVS 2” en 2022. 2024 prend la forme d’une énorme année pour SCH avec une tournée des Zenith et deux dates à L’accord Arena déjà complètes.Vainqueur de The Voice en 2016, Slimane a sorti la même année son premier album, certifié triple disque de platine. Son deuxième album, “Solune”, connaitra un succès similaire, tout comme “Je te le donne” en 2019. En 2022, il fait son retour avec “Cupidon”, lui aussi certifié double disque de platine et n°1 dans de nombreux pays. Slimane est en tournée mondiale en 2024.Pepena, Nohorai, Tuakana, Vaki, Raimana, Sam, Vanaka, T_Unit, Smada, Simon, Pony, Kouro, Foga, Saxochat, Analog Grammar, Nuno.

Billetterie 6 000 francs en prévente

7 000 francs en tarif normal

12 000 francs en tickets VIP 6 000 francs en prévente7 000 francs en tarif normal12 000 francs en tickets VIP

le Mardi 19 Novembre 2024 à 18:00 | Lu 488 fois