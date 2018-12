Le Terevau Piti obtient sa licence pour une exploitation dès 2020

PAPEETE, 27 décembre 2018 - Le ferry attendu en renforcement de la flottille Terevau a reçu sa licence d’exploitation . Le Terevau Piti s’occupera à partir de fin 2020 de la desserte maritime quotidienne de Moorea, Tahiti et devra effectuer au moins neuf voyages par an à destination de Huahine, Raiatea, Tahaa, Bora Bora, Maupiti, aux îles Sous-le-vent.Le nouveau venu de la flottille Terevau doit être mis en service avant le 31 décembre 2020, sous peine de retrait de sa licence d’exploitation. Celle-ci est accordée depuis le 18 décembre dernier à son armateur pour une durée de 30 ans, en contrepartie d’obligations de service public spécifiques auxquelles est soumis l'exploitant.Le ferry Terevau Piti doit être construit par un chantier naval espagnol pour une livraison en décembre 2020, confirme Tino Fa Shin Chong le gérant de la SAS Terevau Piti.Le navire devra ensuite réaliser quatre rotations par jour du lundi au vendredi, trois rotations par jour les samedis, dimanches et jours fériés, entre Tahiti et Moorea, soit 26 rotations par semaine et 1326 navettes par an.Du lundi au vendredi inclus, ce nouveau ferry devra effectuer au moins un voyage de fret le matin avant 7 h 30 vers Moorea du lundi au vendredi ; un voyage de fret en milieu d'après-midi vers Papeete du lundi au vendredi ; un voyage aller-retour minimum par semaine (départ de Papeete vers 6 heures ; retour de Moorea vers 14 h 30 - 15 h 30) pour le transport de matières dangereuses.Le Terevau Piti est en outre attendu sur la desserte des îles Sous-le-vent en direction de Huahine, Raiatea, Tahaa, Bora Bora et Maupiti à raison de neuf rotations minimum par an. "Je pense que l’on va largement le faire si les conditions de mer le permettent", indique Tino Fa Shin Chong à propos de la desserte Maupiti.Mis en chantier pour un investissement total de 3,4 milliards Fcfp, le Terevau Piti bénéficie d'une aide à la défiscalisation accordée par la Polynésie française d’un montant de 1,4 milliard Fcfp.Ce nouveau ferry de 78 mètres de long et 17 de large, naviguera avec une vitesse de croisière de 15 nœuds pour une consommation de 850 litres de carburant l’heure. Son concurrent sur le tronçon Tahiti-Moorea, le Aremiti Ferry évolue à 22 nœuds mais exige une consommation en carburant pratiquement double (1500 l/h). La capacité commerciale de transport du Terevau Piti sera de 675 passagers avec la possibilité d’embarquer 375 tonnes de fret, 65 véhicules ou 10 poids lourds.