Le Terevau Piti change de nom et devient Vaeara'i

Tahiti, le 1er juillet 2022 - Le Terevau Piti change de nom et devient Vaeara'i, ce qui signifie “pied du ciel”. Un changement de nom qui marque un nouveau départ, selon la compagnie, pour le navire qui assure la navette entre Tahiti et Moorea, mais qui dessert également les îles Sous-le-Vent pendant les vacances scolaires.



Le ferry Terevau Piti, qui assure la navette entre Tahiti et Moorea, mais qui dessert également les îles Sous-le-Vent pendant les vacances scolaires, change de nom et devient Vaeara'i, ce qui signifie “pied du ciel” ('āvae : le pied et ra'i : le ciel). Dans un communiqué annonçant ce changement, la compagnie maritime explique que ce nom est tiré de la mythologie polynésienne. “Vaeara'i est un lieu sacré de Raiatea, à Opoa, désignant le site où le dieu Taaroa Nui a mis son premier pied (droit) sur la Terre après sa création. Son second pied s’était posé sur Teava Piti, la passe de l’entrée de la capitale actuelle de Uturoa. Vaeara'i se situe au pied de la montagne Tea’etapu, face au marae de Taputapuatea. Du sommet de Tea’etapu, Taaroa Nui guette les entrées par la passe de Teava Moa, la passe sacrée de Opoa. Vaeara'i est considérée par les anciens comme le point de départ des migrations polynésiennes, car c’est de là que sont parties les pierres fondatrices des marae qui se sont érigés à travers le triangle polynésien."



Le communiqué indique que Vaeara'i symbolise un nouveau départ pour la compagnie qui naviguera vers de nouvelles évolutions. “Père fondateur du Terevau, Vaeara'i s’étendra dans les mers polynésiennes comme les pierres fondatrices de l’époque de nos tupuna.”

Rédigé par Anne-Laure Guffroy le Vendredi 1 Juillet 2022 à 16:47