Le Terevau Piti attendu à Tahiti dans 35 jours

Tahiti, le 28 avril 2021 - Le Terevau Piti a quitté le port de Vigo ce mercredi en direction de Papeete qu’il prévoit d’atteindre via le canal de Panama après 35 jours de navigation.



Fraichement sorti du chantier naval Amone, le Terevau Piti a quitté le port espagnol de Vigo, mercredi, pour une navigation de 35 jours en direction de Tahiti. Le nouveau ferry de la flottille des Terevau est attendu en Polynésie française fin mai, début juin. Le navire a l’obligation de débuter son activité commerciale avant le 30 juin 2021.



Une fois en exploitation, le Terevau Piti devra réaliser au moins quatre rotations par jour du lundi au vendredi entre Tahiti et Moorea, et trois rotations quotidiennes sur ce tronçon les samedis, dimanches et jours fériés.

Le ferry est en outre attendu sur la desserte des îles Sous-le-vent en direction de Huahine, Raiatea, Tahaa, Bora Bora et Maupiti à raison de neuf rotations minimum par an. Le navire de 78 mètres et 17 de large, naviguera avec une vitesse de croisière de 15 nœuds. La capacité commerciale de transport de ce ferry sera de 675 passagers avec la possibilité d’embarquer 375 tonnes de fret, 65 véhicules ou 10 poids lourds.