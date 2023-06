Le Te 'Aito fait déjà des vagues

Tahiti, le 1er juin 2023 - Le départ de la 34e édition du Te 'Aito sera donné ce samedi à Moorea. Une édition au départ de laquelle ne sera pas René Avaepii, tenant du titre dans la catégorie des vétérans 50 ans. Le nouveau patron de l'organisation, Reynald Temarii, a décidé d'exclure le rameur de la Presqu'île pour son geste lors de la remise des prix du dernier Super 'Aito, où il avait déchiré son chèque.



“C'est un coup de poignard dans le dos”, a déclaré ce jeudi René Avaepii, 24 heures après avoir appris son éviction de la prochaine édition du Te 'Aito dont le départ sera donné ce samedi à Moorea. Le nouveau patron de l'organisation de la mythique course de V1, Reynald Temarii, a en effet décidé d'exclure le tenant du titre de la catégorie des vétérans 50 ans en raison de son geste lors de la remise des prix de la dernière édition du Super 'Aito. L'ancien coach du Team OPT avait déchiré son chèque remis par un sponsor. “Est-ce-que ça existe un athlète qui déchire un chèque des partenaires de la course aux yeux et su de tous comme René Avaepii l'a fait ? Pour l'image du sport des valeurs qu'il véhicule comme le respect et le partage, ça ne peut pas passer”, a tranché l'ancien président de la Confédération océanienne de football qui a indiqué par ailleurs avoir perdu un sponsor historique.



“Pas normal qu'il me sanctionne”



ur son geste, René Avaepii a tenu à s'expliquer de nouveau. “On a souffert sur cette course du Super 'Aito l'année dernière. J'ai fait 7 heures et 17 minutes, ce jour-là. Est-ce-que vous trouvez normal, on fait le même parcours et à l'arrivée les autres catégories comme les juniors et les vétérans reçoivent 80 000 Fcfp, 40 000 Fcfp, 30 000 Fcfp et 10 000 Fcpf. Alors que les séniors sont à 100 000 Fcfp, 200 000 Fcfp et 500 000 Fcfp pour le premier. Si les juniors avaient été bien primés, je n'aurais pas réagi comme cela”, a insisté le vétéran. “Reynald Temarii ne faisait pas partie de l'organisation l'année dernier et ce n'est pas normal qu'il me sanctionne pour cette édition du Te 'Aito.”



Un compromis aurait pu être trouvé entre les deux hommes. Selon René Avaepii, l'organisateur lui a proposé de s'aligner le 10 juin pour la deuxième étape organisée au Motu Ovini à Papeari. “Ce n'est pas moi qui lui ai fait cette proposition mais c'est bien lui qui m'a émis cette idée au téléphone”, a répondu Reynald Temarii. “Et pour rebondir sur ça, je lui ai demandé de venir encadrer tous les jeunes qui seront présents lors de cette journée. Avoir un tel champion auprès de ces jeunes passionnés c'est évidemment un plus. Mais il n'a pas accepté cette invitation.”



Même privé de la course de samedi, René Avaepii se rendra à Moorea du côté de la baie de Opunohu d'où sera donné le départ. “Je serai sur le plan d'eau ce week-end. Reynald m'a dit que tant que je serai là il retarderait le départ. On verra samedi comment ça se passe”, a indiqué l'intéressé.



Des pétitionnaires bien présents



Si René Avaepii a donc été exclu pour son geste, rappelons également qu'un groupe de rameurs, mené par le tenant du titre du Te 'Aito,



Au cours des derniers mois Reynald Temarii s'est rapproché des pétitionnaires, d'abord pour s'excuser et pour ensuite travailler avec eux sur l'organisation de cette 34e édition du Te 'Aito. “Quand j'ai repris l'organisation du Te 'Aito en août dernier, j'ai rencontré Hititua Taerea et Steeve Teihotaata. Ils étaient les porte-paroles des rameurs pétitionnaires et quand ils se sont présentés je me suis excusé auprès d'eux au nom de l'organisation. J'ai effectivement considéré que certaines choses étaient mal faites”, a expliqué Reynald Temarii. “Ensuite je leur ai adressé des courriers pour que l'on travaille ensemble sur cette édition du Te 'Aito. Ça a abouti à la gratuité pour la prochaine participation au Super 'Aito. Tout ça s'est mis en place dans le cadre de discussions que l'on a eues entre nous, l'organisation et les rameurs. Malgré tout ce qui s'est passé notre organisation a été à l'écoute et on a tout fait pour répondre aux attentes.”



Rédigé par Désiré Teivao et Vaite Urarii-Pambrun le Jeudi 1 Juin 2023 à 22:02 | Lu 833 fois