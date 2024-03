Le Te Aito Tahiti 2024 est lancé

Tahiti, le 21 mars 2024 - Une nouvelle présidence, un retour aux lieux de compétition habituels et un week-end de compétition exclusivement consacré au va’a, c’est cette ancienne formule que le comité organisateur du Te Aito Tahiti a décidé de choisir pour la 36e édition de la compétition.



Après une année d'exploration et d'innovation en 2023, l'édition 2024 du Te Aito Tahiti marque un retour dans ses lieux habituels. L'événement, qui s'était tenu à Moorea et Papeari l'an dernier, reviendra cette année au parc Aorai Tini Hau à Pirae pour le Te Aito Tahiti du 6 au 8 juin et à la pointe Vénus de Mahina pour le Super Aito le 24 août.



Contrairement à l'édition précédente où plusieurs disciplines telles que le surfski, le paddle ou le prone avaient été intégrées, le Te Aito 2024 se concentrera exclusivement sur le va'a. De plus, le format de la compétition a également été simplifié. La course se déroulera en une seule étape, offrant ainsi une expérience plus concentrée et intense aux participants et aux spectateurs.



Après une année sous la direction de Reynald Temarii en 2023, le Te Aito Events amorce un retour aux sources avec une nouvelle direction pour l'édition 2024. C'est désormais Mara Aitamai, cofondateur du Te Aito en 1988, qui reprend les rênes de l'organisation, épaulé par Charley Maitere. Leur objectif ? Revenir aux vraies valeurs du sport comme le respect, l’inclusion et l’égalité.



Les inscriptions sont ouvertes



Les athlètes ont jusqu’au 27 mai pour s’inscrire au Te Aito Tahiti 2024, il en va donc aux intéressés de suivre la politique de responsabilité, les délais et tarifs mis en place par l’organisation. Les forfaits d’inscription au Te Aito Tahiti sont arrêtés comme suit :

- Catégorie Te Aito Tama (U7) : gratuit ;

- Catégorie Te Aito Tama (U10 > U14) : 3 000 francs ;

- Catégories U19, Open et Masters : 6 000 francs ;

- Catégorie Parava’a : gratuit.

Une pénalité de 10 000 francs sera imposée à toute personne s’inscrivant au-delà de la date butoir.



Pour s’inscrire, rendez-vous sur le site officiel de Te Aito Events : www.teaitoevents-tahiti.com. Les athlètes peuvent également se rendre dans les boutiques partenaires : Viper Va’a et Va’a Factory ou bien directement au bureau siège du parc Aorai Tini Hau.