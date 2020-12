Le Tavini salue "l'instauration du dialogue onusien" avec la France

Tahiti, le 6 décembre 2020 - Le représentant et spécialiste des questions onusiennes au Tavini, Richard Tuheiava, évoque une "excellente nouvelle sur le plan du dialogue diplomatique" après la première prise de position de la France à l'ONU sur le dossier polynésien.



Est-ce en raison du Covid que vous n'avez envoyé aucun pétitionnaire en séance pour la Quatrième commission de l'ONU cette année ?



"Oui, c'est exact. Compte tenu des difficultés de déplacement, de la fermeture des vols et du fonctionnement des Nations Unies, les réunions de commissions se sont déroulées quasiment à huis-clos et se sont finalement limitées aux interventions des Etats membres. Il n'y a donc pas eu la moindre pétition faite, ni par le gouvernement de la Polynésie, ni par nous-mêmes ou par des membres d'autres associations ou de confessions religieuses."



Vous avez donc découvert après coup cette année, pour la première fois depuis la réinscription en 2013, que la France avait pris la parole sur le dossier polynésien ?



"En fait, nous ne l'avons pas découvert après coup. Nous suivions les débats, puisque nous avons un correspondant local sur place qui travaille pour notre combat souverainiste, en tous cas en termes de décolonisation pour la Polynésie, depuis quelques années. (…) C'est une excellente nouvelle sur le plan du dialogue diplomatique. Même si nous n'étions pas sur place, le dialogue onusien vient d'être instauré. Et c'est une très bonne chose, puisque la France vient finalement de se conformer à l'une des préconisations de l'assemblée générale des Nations Unies. A savoir celle de favoriser le dialogue dans ce dossier."



Même si le fond du message, c'est tout de même de demander la désinscription de la Polynésie française à l'ONU ?



"Oui, tout à fait. Le contenu n'est pas si important. Même si la posture ne change évidemment pas d'une année sur l'autre, on sait très bien qu'elle peut évoluer au fur et à mesure comme cela a été le cas d'ailleurs pour la Nouvelle-Calédonie. Nous remarquons au Tavini que lorsque le représentant de la France s'est exprimé sur la question polynésienne, il s'est aussi exprimé sur la question calédonienne. C'est à dire qu'aujourd'hui, pour la première fois, les deux dossiers polynésien et calédonien sont traités, j'ai envie de dire, presque à égalité par la puissance administrante aux yeux des Nations Unies."