Le Tavini de retour au palais

Tahiti, le 31 juillet 2020 - Les militants et sympathisants du Tavini étaient de retour devant le palais de justice de Papeete ce vendredi matin avec une urne, pour y glisser l'argent récolté pour la pétition lancée par le parti bleu ciel.



Les membres du Tavini se sont rendus, comme prévu, vendredi matin devant le tribunal de Pape'ete pour faire signer la pétition annoncée par le leader indépendantiste Oscar Temaru. Pétition qui concerne notamment l'autodétermination, le droit de propriété (…) sur l'ensemble de ses ressources naturelles, marines et sous-marines, une justice indépendante et impartiale et le crime contre l'Humanité concernant les essais nucléaires. Les généreux donateurs se sont succédé tout au long de la journée pour y déposer leur contribution financière fixée à 1 000 Fcfp minimum.



Le président du syndicat des pêcheurs, Jaros Otcenasek, est descendu exprès de Papara pour signer cette pétition : "Le Tavini a raison de mettre en place cette pétition puisque la justice a détourné cet argent (ndlr, celui d'Oscar Temaru) et le peuple doit se lever pour dire que ce n'est pas bien ce qu'ils ont fait. (…) Et si on ne se lève pas pour manifester ils vont continuer à nous traiter de la sorte". Plusieurs jeunes se sont aussi déplacés pour venir signer cette pétition, comme Noho, un adhérent du Tavini qui a tenu à rappeler que le peuple a droit aux ressources marines et sous-marines de ce Pays.