Le Taure'a Move s'invite à Moorea

Tahiti, le 10 décembre 2019 - L'Union polynésienne pour la Jeunesse (UPJ) organise du 19 au 21 décembre prochain à Moorea, la troisième édition du Taure'a Move. Cet événement a pour objectif de mobiliser les jeunes du fenua autour de thèmes sociétaux tels que la lutte contre les addictions, l’obésité, le diabète, la prévention contre l’alcool et les drogues ou encore la protection de l’environnement.



Après une première édition à Punaauia en 2017 et une édition à Toahotu l'année dernière, le Taure'a Move se déplace cette année du côté de Moorea. L'événement, organisé par l'Union polynésienne pour la Jeunesse (UPJ), prendra ses quartiers sur l'île sœur du 19 au 21 décembre prochain.



Pendant trois jours, près de 1 500 jeunes participeront à différentes activités sportives et à différents ateliers prévu par l'UPJ. Les participants seront ainsi sensibilisés à différents thèmes de société tels que la lutte contre les addictions, l’obésité, le diabète, la prévention contre l’alcool et les drogues ou encore la protection de l’environnement. "On ne veut pas simplement une jeunesse qui s'amuse durant ses trois jours. On veut également montrer une jeunesse polynésienne plus engagée et plus solidaire", a insisté Noëlline Parker, présidente de l'UPJ.