Le Tapura et le Tavini au coude-à-coude aux Tuamotu

Tahiti, le 16 avril 2023 – Aux Tuamotu, le Tapura et le Tavini sont au coude-à-coude. Dans la section de l'ouest, le Tapura arrive en tête d'une courte avance sur le Tavini et le devance de 16 voix à Fakarava, mais la liste bleu ciel arrive devant la liste rouge et blanc de 32 voix à Rangiroa, menée par le maire de la commune. Dans la section des Tuamotu de l'Est et des Gambier, le Tapura arrive également en première position, mais devant le A Here qui remporte 1 123 voix (25,5 % des suffrages), le Tavini n'arrivant qu'en troisième position.







Rédigé par Thibault Segalard le Dimanche 16 Avril 2023 à 22:09 | Lu 213 fois