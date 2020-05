Le Tahoera’a derrière Nena au second tour

Tahiti, le 28 mai 2020 - Tauhiti Nena sera soutenu par le Tahoera’a Huiraatira pour le second tour des municipales à Papeete.



Arrivé avec plus de 2100 voix derrière la liste du maire sortant, le 15 mars dernier, Tauhiti Nena aura le soutien du Tahoera’a Huiraatira pour le second tour des élections municipales dans la capitale de Polynésie française. La liste Papeete To’u Oire reste inchangée pour le tour de scrutin du 28 juin.



Tauhiti Nena doit présenter vendredi matin "les grandes lignes de son programme municipal, en compagnie de Mme Marise Olivier et de M. Gaston Flosse", lors d’une conférence de presse qui se tiendra au siège du parti orange, immeuble Wolher à Papeete.



Le 15 mars dernier, Gaston Flosse n’avait pas pu se présenter au premier tour des municipales avec sa liste Amuitahira’a sur laquelle devait figurer Marise Olivier, dans l’incapacité d’être inscrit sur la liste électorale de Papeete et avait finalement appelé ses électeurs à voter blanc.



L’élection s’était déroulée à Papeete avec un fort taux d’abstention (54,23%), sur fond de crise sanitaire du coronavirus naissante. La liste de Tauhiti Nena était sortie en deuxième position 19,9% assez loin derrière la liste Tapura Ia Ora Papeete de Michel Buillard (49,07%) et au coude à coude avec la liste A Here Ia Papeete conduite par l’élue indépendantiste Minarii Galenon (18,57%).

La liste Papeete A Tia Mai avait été disqualifiée pour le second tour avec 1,24% des suffrages en sa faveur. Elle appellera à soutenir Tauhiti Nena pour le second tour.