Le Tahoera'a confirme sa candidature au second tour

PAPEETE, le 24 avril 2018 - C'est à 17 heures 30 que la mandataire du Tahoera'a s'est présentée au bureau de la DRCL pour déposer la candidature de la liste du Tahoera'a au second tour des territoriales, faisant taire les rumeurs qui ont circulé tout au long de la journée. Des négociations ont bien eu lieu entre le Tavini et le Tahoera'a dans la journée, mais elles n'auront donné lieu ni à une fusion, ni à une alliance. Les électeurs polynésiens auront le choix entre trois listes le 6 mai: le Tapura, le Tavini et le Tahoera'a.