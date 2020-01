Le Tahitien Billy Besson n’ira pas aux JO à Tokyo

Tahiti le 9 janvier 2020 - Le tandem phare de la voile olympique française, composé de Marie Riou et du Tahitien Billy Besson, ne disputera pas les Jeux olympiques de Tokyo 2020. La fédération française de voile lui préférant la jeune paire Manon Audinet et Quentin Delapierre en Nacra 17.



La paire composée de Marie Riou et du Tahitien Billy Besson, tandem phare de la voile française, ne disputera pas les prochains Jeux olympiques de Tokyo prévus juillet et en août prochain. En Nacra 17, la fédération française de voile a décidé d'envoyer au Japon Manon Audinet et Quentin Delapierre, 27 ans tous les deux, et qui sont associés en Nacra 17 depuis septembre 2018. Ils ont pris début décembre la dixième place des championnats du monde, assurant la présence de la France dans cette catégorie (catamaran mixte "volant") qui a fait son apparition au programme olympique en 2016.



Ils étaient en concurrence avec la paire Riou-Besson, 38 ans tous les deux, quadruple championne du monde en Nacra 17 (2013, 2014, 2015, 2016). Besson avait vécu un calvaire aux Jeux olympiques de Rio en 2016: souffrant d'une hernie discale, le natif de Papeete avait été obligé de se rendre en chaise roulante sur le site de compétition. Favori pour le titre olympique, le binôme avait pris la sixième place de l'épreuve et Besson avait été rapatrié d'urgence en France après la compétition.